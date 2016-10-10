Студенты образовательной программы «Новые лидеры территориального развития» Московской архитектурной школы разработают концепцию развития завода «Плутон», пространство которого взял под свое управление центр дизайна Artplay. Об этом The Village сообщили представители последнего.

Уточняется, что за счет «Плутона», расположенного по адресу Нижняя Сыромятническая улица, 11, территория Artplay увеличилась на 50 тысяч квадратных метров. «„Плутон“ в большой степени типичен для Москвы со всеми своими преимуществами и недостатками: старая промзона в хорошем месте, есть потенциально ценная архитектура конца XIX — начала XX веков. Сплошной снос и новая застройка по экономическим и правовым причинам невозможны, остается та или иная форма редевелопмента. При этом какое-то время здесь будет оставаться производство, которое должно уживаться с новыми функциями», — рассказал директор МАРШ Никита Токарев.

Он также пояснил, что основой концепции развития новых территорий станет «уже существующая модель арт-кластера, которая доказала свою эффективность на Artplay».