Центр дизайна Artplay расширил свою площадь, взяв под управление территорию соседнего завода «Плутон». Об этом представители центра сообщили на своей официальной странице в Facebook.

«Как известно, свободных площадей в Artplay практически нет, что, с одной стороны, не может не радовать, а с другой — ограничивает наши общие возможности по дальнейшему развитию. Поэтому команда Artplay взяла под свое управление соседний завод „Плутон“, расположенный по адресу Нижняя Сыромятническая, 11», — говорится в сообщении.

Представители центра также уточнили, что теперь в распоряжении компании есть 20 тысяч квадратных метров «арендопригодной площади». При этом в перспективе территория может расшириться до 30 тысяч квадратных метров.