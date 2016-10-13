Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила заявку на оформление плана по реставрации четырех зданий ОАО «Трёхгорная мануфактура». Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии.

Здания расположены в Центральном автономном округе по адресу: улица Рочдельская, владение 15, строения 5–7 и 48. Их общая площадь составляет 16 тысяч квадратных метров. При этом строение 5 является выявленным объектом культурного наследия «Прядильный корпус с лестничной башней и площадкой, 1897 год, архитектор А. Н. Милюков». После реставрации в корпусах «Трёхгорной мануфактуры» собираются разместить новые офисные помещения.

Всего на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы приняли решения о выдаче разрешений на строительство или реконструкцию территории мануфактуры площадью в 245 тысяч квадратных метров. В это значение входят 148,9 тысячи квадратных метров жилья, 20,8 тысячи квадратных метров торговых площадей, 2,3 тысячи квадратных метров административно-офисных зданий, 2,5 тысячи квадратных метров объектов социального назначения, а также 58,7 тысячи квадратных метров гаражей и 3,7 тысячи квадратных метров гостиниц.

«Трёхгорная мануфактура», основанная в 1799 году, является одним из старейших текстильных предприятий России. К началу XX века там размещалось несколько бумагопрядильных, ткацких и ситценабивных фабрик. После Октябрьской революции 1917 года мануфактуру национализировали, а в 1992 году приватизировали и преобразовали в ОАО «Трёхгорная мануфактура».