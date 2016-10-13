В сквере имени Майи Плисецкой на улице Большая Дмитровка появится памятник знаменитой балерине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По вопросу установки памятника Плисецкой мы ведем непосредственную связь с ее супругом Родионом Щедриным, хотя он находится и не в России», — отметил представитель ФГУП «Федеральная дирекция культурно-массовых мероприятий» Алексей Лебедев, добавив, что все расходы по созданию и размещению монумента возьмет на себя министерство культуры страны.

Помимо экспертов комиссии по монументальному искусству идея установки памятника также была поддержана Москомархитектурой и муниципальным управлением Тверского района.

Сквер имени Майи Плисецкой открылся на Большой Дмитровке в ноябре 2015 года. Он расположен между домом № 12/1, строение 1 и домом № 16. На стене одного из зданий сделаны граффити с изображением балерины, а также установлена памятная доска из бронзы с надписью: «Сквер Майи Плисецкой назван в честь выдающейся российской балерины. Открыт 20 ноября 2015 года».

Майя Плисецкая — артистка балета, прима-балерина Большого театра СССР. Она скончалась 2 мая 2015 года от сердечного приступа в Мюнхене в возрасте 89 лет.