Кинотеатр «Родина», который является памятником культуры регионального значения, реконструируют. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

В ходе реконструкции зданию вернут его исторический облик, воссоздадут декоративное оформление фасадов, проведут реставрацию ограждений лестниц на основании сохранившихся фрагментов.

После реставрации в кинотеатре будут работать шесть современных кинозалов на 396 мест. Также здесь появятся предприятия быстрого обслуживания, кафетерий, магазин сувениров и выставочная зона. Согласно проекту реконструкции, в кинотеатре будут созданы условия для передвижения маломобильных групп населения, а в кинозалах оборудуют места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кинотеатр «Родина» находится по адресу: улица Измайловский Вал, 5, район Соколиная гора. Он был построен в 1937–1938 годах архитектором Виктором Калмыковым. Здание является памятником культуры регионального значения.