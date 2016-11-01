На YouTube-канале «60sec» появилось видео с Боровицкой площади в Москве, на котором запечатлено, как освобождают от строительных лесов памятник князю Владимиру.

Установку монумента начали в ночь с 15 на 16 октября: скульптуру по частям привезли на грузовых платформах из подмосковных Химок, где памятник был отлит. Его официально откроют в День народного единства, 4 ноября.

В сентябре 2015 года Мосгордума утвердила в качестве места для установки памятника князю — крестителю Руси Владимиру Боровицкую площадь. Изначально власти одобрили возведение памятника на смотровой площадке Воробьёвых гор, однако этот вариант вызвал резкое недовольство местных жителей.

Установка памятника приурочена к 1000-летию со дня смерти Владимира, который скончался летом 1015 года (поставить памятник в 2015 году не успели).