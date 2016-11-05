В охранной зоне Кремля на улице Варварке в Москве начался снос последних сохранившихся домов старого Зарядья. Об этом написал у себя в Facebook активист общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

Под удар попали два дома модерна европейской стилистики — доходный дом купца первой гильдии Зелик Персиц и дом, построенный в 1898 году для страхового общества «Якорь». Здания имеют статус исторически ценных градоформирующих объектов. Снос этих домов нарушает закон «Об объектах культурного наследия» и постановление правительства России «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Однако работы по сносу зданий продолжаются, несмотря на протесты горожан и экспертов в области архитектуры и градостроительства. На освобожденном месте хотят построить элитную гостиницу с видом на Кремль.