Пешеходную зону Краснопресненской набережной благоустроят и расширят на 14 метров. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, благоустройство набережной пройдет в 2017 году в рамках программы «Моя улица». После реконструкции пешеходная зона расширится, на ней организуют восемь пешеходных переходов к прогулочной части набережной, велодорожку и семь станций велопроката.

Кроме того, планируется обустроить террасы с лестницами, ведущими к воде, места для занятий спортом, пикников и выгула собак, несколько кафе, летний кинотеатр и информационные стенды с точками доступа к беспроводному интернету.

Ранее также сообщалось, что появится мост-галерея, который свяжет станцию Московского центрального кольца «Деловой центр», бизнес-центр «Москва-Сити» и Пресненскую набережную. Мост длиной 250 метров будет иметь прозрачные крышу и стены.