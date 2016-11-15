Генеральный директор ООО «Компания Инвестстройком», которая является застройщиком территории на месте сноса доме № 13 в Большом Козихинском переулке, Александр Тарханов дал комментарий The Village.

Сегодня, когда работы по сносу объектов были начаты в соответствии с графиком строительства, активисты вызвали МЧС и полицию. Представители органов правопорядка проверили все предоставленные им генеральным подрядчиком документы и не нашли нарушений Александр Тарханов, гендиректор ООО «Компания Инвестстройком»

Тарханов заверил, что здание признано аварийным в 2003 году. По его словам, проведены две историко-культурные экспертизы — их результаты показали, что строение не представляет исторической и культурной ценности.

Новым проектом строительства предусмотрено возведение жилого дома по проекту архитектора Павла Андреева, который занимался реставрацией «Манежа», ГУМа, Большого театра. По словам застройщика, 5 июля он получил разрешение на строительство от Комитета государственного строительного надзора. Планируется, что работы завершатся во втором квартале 2018 года.

В свою очередь, в Москомархитектуре The Village заявили, что они не принимают решений по вопросам сноса зданий, но уточнили, что в 2015 году Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка. Ведомство перенаправило с вопросом в Мосгосстройнадзор, но The Village не удалось получить оттуда оперативный комментарий.

По оценке «Архнадзора», дом № 13 в Большом Козихинском переулке построен архитектором Павлом Самариным по заказу крестьянина Ефимова между 1900 и 1908 годами — его особенностью, по оценке экспертов, является уличный фасад, характерный для переходного периода эклектики к модерну.