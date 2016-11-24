В доме № 5 на Красной площади появится новое выставочное пространство музеев Московского Кремля. Архитектурный совет Москвы одобрил проект реконструкции расположенного по этому адресу здания Средних торговых рядов, также известного как Второй дом министерства обороны, сообщается на сайте мэрии.

Последние несколько лет здание закрыто на ремонт. Реконструкцию планируют завершить в конце 2019 — начале 2020 года. Работы будут финансировать за счет средств федеральной целевой программы.

Площадь нового выставочного пространства составит 20 тысяч квадратных метров. «Первые этажи планируется отдать под рекреационную и образовательную функции, а также для временных экспозиций. Здесь могут быть размещены галереи, проходить арт-мероприятия», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он отметил, что авторам проекта было важно создать вход в комплекс со стороны Красной площади.

Средние торговые ряды — комплекс зданий в центре Москвы, построенный в 1889–1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна. Комплекс признан архитектурным памятником. Он занимает квартал, ограниченный Варваркой и Ильинкой, а также Хрустальным и Москворецким проездами. Западным фасадом ряды выходят на Красную площадь.