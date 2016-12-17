В «Лужниках» после завершения реконструкции появятся три кафе. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов порталу столичной мэрии.

Так, рядом с Большой спортивной ареной появится кафе с витражами и декоративной отделкой керамическими багетами. Здание спроектировано в форме эллипса в три этажа. На первых двух этажах будут залы, а на третьем – бар на 40 мест.

Кроме того, построят еще два павильона по 45 посадочных мест. «Внешний облик зданий кафе строится на сочетании легких стеклянных конструкций и открытых террас, объединённых единой кровлей. Пилоны с геометрическим рисунком отсылают к архитектуре исторического ансамбля зданий 1950-х годов на территории „Лужников“», – рассказывает Кузнецов.

Фото: mos.ru