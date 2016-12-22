Девять новых высотных зданий планируется построить на территории делового центра «Москва-Сити» к 2018 году. Об этом в интервью сайту строительного комплекса города заявил глава публичного акционерного общества «Сити» Алексей Гаврилов.

«Всего здесь будет 22 здания общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. На сегодняшний день 13 из них введено — это около 2,5 миллиона квадратов», — заявил Гаврилов.

Он добавил, что построены здания «Око», «Эволюция», «Башня 2000», «Башня на набережной», «Евразия», башня «Запад» делового комплекса «Федерация», «Город Столиц», «Меркурий», деловой комплекс «Империя» и бизнес-центр «Северная башня», мост «Багратион», гостиница «Новотель» и торговый центр «Афимолл-Сити».

«Остальные объекты находятся на разных этапах строительства. Заканчивается строительство комплекса „IQ- квартал“. Это тоже два здания. Одно сдадим в этом году, второе — в 2017-м. В следующем году завершится и строительство башни „Федерация. Восток“», — добавил он.