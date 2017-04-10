В Мосгордуме рассматривают возможность поставить памятник бывшему премьер-министру Евгению Примакову, а также писателю Александру Солженицыну. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Отмечается, что памятник Примакову планируется установить в сквере на Смоленской площади напротив здания министерства иностранных дел. А монумент писателю предполагается поставить на улице Солженицына в следующем году, когда исполнится сто лет со дня рождения Нобелевского лауреата.