На улице Академика Волгина построят новый учебный корпус Московского университета МВД России. Об этом The Village рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект уже утвердили. Новый корпус возведут на территории университета МВД рядом со спортивным городком и строящимися учебно-лабораторным корпусом. Участок также примыкает к территории Института биоорганической химии.

Здание будет разноуровневым: у него выделят 4-этажную часть с лекционными залами, а также корпуса с аудиториями и спортивным блоком — высотой от 13 до 16 этажей. Новый корпус будет иметь Г-образную форму. Фасады облицуют панелями и керамогранитной плиткой песочных оттенков.

Помимо аудиторий и залов для лекций, на территории корпуса разместят дежурную часть, тиры, учебные полигоны, столовую, актовый зал, буфет и библиотеку. В подземной части появится автостоянка на 134 машины.

Здание проектирует ООО «Энергострой». Общая площадь нового корпуса составит 48 703 квадратных метра.