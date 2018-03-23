19 марта художественный совет Москомархитектуры одобрил архитектурную концепцию нового входа в парк Горького. Он должен появиться в конце лета на Ленинском проспекте, между Горным институтом и больницей имени Пирогова. Концепцию, на разработку которой потратили больше 15 миллионов рублей, сделало бюро Wowhaus — авторы проектов «Стрелки», Крымской набережной, электротеатра «Станиславский», кинотеатра «Пионер» и нескольких объектов в парке Горького. Новый вход в парк — это полноценный 200-метровый бульвар, ведущий к музею «Гараж». The Village публикует проект с комментариями авторов.

Проход в этом месте запланировали еще в 20-е годы авторы проекта парка Горького Алексей Щусев и Александр Власов. В итоге вход со стороны Ленинского проспекта сделали левее — в Титовском проезде. По словам ведущего архитектора Wowhaus Татьяны Старченко, сейчас к проекту прохода в этом месте вернулись из-за быстрого развития парка Горького и музея «Гараж».

Это сложный участок. Территорию между больницей и Горным институтом за 70 лет успели занять гаражами, самостроем, техническими и подсобными помещениями. Все эти здания снесут. Кроме того, рельеф между Ленинским проспектом и парком понижается сразу на 12 метров. Архитекторы использовали это: бульвар соединяется с парком Горького озелененным склоном-амфитеатром.

Со стороны Ленинского проспекта появится ландшафтный парк и освещенный вход. Там же разместят площадку для арт-объектов, которые будут экспонироваться в «Гараже».

Татьяна Старченко ведущий архитектор бюро Wowhaus Поскольку участок окружен зданиями разных периодов строительства и разной стилистики, мы стремились сделать достаточно нейтральное пространство, которое не будет спорить с окружением. Тем не менее наш линейный бульвар является продолжением парка Горького функционально и по смыслу. Арка входной группы обозначит вход и выделит начало парковой зоны, пергола (навес. — Прим. ред.) подчеркнет линейность бульвара и акцентирует зону отдыха и смотровую площадку. Концепция озеленения перекликается по типам растений и декоративным решениям.

Парк и амфитеатр замостят плиткой разного формата. Темным мощением архитекторы выделяют основной путь, а альтернативную дорогу вдоль корпусов МИСиС они оформят градиентным мощением. В отделке подпорных стенок амфитеатра используют гранит и архитектурный бетон. Конструкции входа и навеса сделают из металла. Арку входной группы подошьют зеркальными металлическими панелями. На амфитеатре разместят деревянные настилы из лиственницы и клумбы, отделанные металлическим листом.­

Татьяна Старченко ведущий архитектор бюро Wowhaus Новый вход повысит проницаемость городской среды, улучшит доступность Площади искусств перед музеем «Гараж», создаст предпосылки для освоения этой части парка, интегрирует территорию кампуса крупного университета (МИСиС) в городское и парковое пространство.

Фотографии: архитектурное бюро Wowhaus