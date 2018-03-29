Летнее благоустройство в 2018 году затронет 84 парка. Один из них — парк в пойме реки Битца в Северном Бутове. Он появится между улицами Знаменские Садки и Ратной, напротив другого парка — «Битца». Авторами концепции, на разработку которой потратили более 30 миллионов рублей, выступило бюро «Мэгли проект», до этого работавшее над скверами на Хитровской площади и в Спасоглинищевском переулке. The Village публикует проект с комментариями авторов.

Почти весь парк состоит из крутых склонов — он находится в пойме реки, и перепад рельефа там составляет около 15 метров. По словам ведущего архитектора «Мэгли проекта» Екатерины Гагариной, «это и сложность, и уникальность одновременно». Из-за склонов было практически невозможно изменить маршруты дорог или создать новые площадки. Но при этом рельеф создает «визуально новую картинку, в отличие от других равнинных парков». «Также это естественный барьер от городского шума, склоны можно использовать зимой для горок и так далее», — рассказала Гагарина.

Новый парк будет больше соседнего парка «Битца», благоустроенного еще в 2014 году. Кроме того, «Битца» не имеет столь выраженного рельефа. «Окружающая застройка и функциональное наполнение также разное. Парк в пойме популярнее из-за того, что к нему примыкают более плотно застроенные жилые кварталы», — отмечает Гагарина. В парке высадят деревья: березы, ивы, дубы, яблони, сосны и пихты, а также кустарники: гортензию, спирею и другие. Растения подчеркнут существующие группы деревьев и кустарников либо высадки в группах на склонах, кроме мест, которые используются жителями как катальные горки зимой.

Екатерина Гагарина ведущий архитектор бюро «Мэгли проект» Это парк районного значения, и мы понимали, какую роль он играет для местных жителей. В связи с этим у нас сформировались две важные задачи. С одной стороны — учесть пожелания жителей и наполнить парк функционально так, чтобы он отвечал их потребностям. По их просьбам мы спроектировали детские и спортивные площадки, а также площадку для выгула собак. С другой — сохранить и подчеркнуть уникальность природной составляющей: прудов, рельефа и реки Битца. Парк получит свой индивидуальный и узнаваемый стиль, основанный на природной индивидуальности и уникальности, а не на окружающей застройке. Парк находится в низине, поэтому визуально он не будет создавать диссонанса с остальным районом.

изображения: «Мэгли проект»