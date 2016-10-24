Осень и зима — не только сезон холодов, но и период снижения иммунитета. Россияне часто сталкиваются не только с эпидемиями гриппа и простудой, но и с быстрой утомляемостью, сонливостью, а также ухудшением состояния кожи, ногтей и волос. The Village спросил у врача-иммунолога Владимира Болибока, как изменить свой рацион осенью, почему солярий может помочь от хронического недосыпа и какие БАДы стоит принимать, чтобы выглядеть не хуже, чем летом.

Владимир Болибок, врач-иммунолог

Почему осенью снижается иммунитет и начинаются вирусные эпидемии?

Встречный вопрос: от чего зависит жизнь на Земле? Правильный ответ — от солнца, нашего дневного светила. Иммунная система человека также подвержена изменениям под влиянием солнца и солнечного света. Осенью солнце уходит за экватор, в Южное полушарие, дни становятся темнее и короче, в солнечных лучах исчезает ультрафиолет.

На состояние человека это влияет несколькими путями. Во-первых, изменяется работа эпифиза (шишковидной железы) в головном мозге, уменьшается количество гормона мелатонина. Этот гормон отвечает за очень многие процессы, в том числе при его недостатке ослабляется иммунитет. И, кстати, по этой же причине осенью и зимой люди дольше спят. Сон становится более поверхностным и, соответственно, люди хуже высыпаются. Возникает ощущение недосыпа, разбитости, снижается работоспособность.

Во-вторых, из-за отсутствия ультрафиолета в коже перестает вырабатываться активная форма витамина D3, который нужен для нормального усвоения кальция клетками. И клетки иммунной системы, которым для работы и активной циркуляции в организме необходим кальций, начинают хуже работать. Нарушение усвоения кальция приводит к проблемам с суставами, хуже растут кости и срастаются переломы, активизируется кариес зубов, начинаются проблемы с волосами, ногтями, кожей.

В-третьих, из-за низкого уровня ультрафиолета в приземном слое воздуха исчезает озон. Для чего он нужен? Если в воздухе есть озон, то возбудители воздушно-капельных инфекций — а это все ОРВИ и ОРЗ, включая грипп — под его действием погибают. А если озона нет, то инфекции начинают распространяться по воздуху и случаются массовые вспышки ОРВИ, эпидемии, а иногда и пандемии гриппа.

Обратите внимание: дефицит солнечного света действует одновременно на всех людей (и животных) в Северном полушарии. Ведь эпидемия гриппа приходит в Россию из стран Юго-Восточной Азии или из Китая, а природным резервуаром вирусов гриппа является водоплавающие птицы.

Как восполнить недостаток света осенью и зимой?

Чтобы мозг вырабатывал достаточно мелатонина, нужен световой контраст — много света днем и полная темнота ночью. Для осени и зимы важно, чтобы в доме, на рабочем месте, в учебных классах, в игровых комнатах и в детсадах была достаточная освещенность, — на этом нельзя экономить. Современные энергосберегающие лампы недешево стоят, и в них есть один подвох: со временем их яркость падает (почти на 60 % за несколько лет), но потребители продолжают ими пользоваться, пока лампа не перегорит, хотя их давно пора заменить.

Также нужно ловить момент и стараться выйти на улицу днем — например, в обеденный перерыв, — чтобы хоть чуть-чуть побыть на солнечном свету. Чтобы восполнить дефицит ультрафиолета, осенью и зимой полезно посещать солярий, строго соблюдая правила пользования. А на ночь стоит выключать все освещение, не оставлять ночников, перед сном не читать со светящихся мониторов, а также стараться не засыпать при включенном телевизоре.

Как можно избежать простуды зимой и осенью?

Необходимо почаще проветривать помещения, чтобы наполнить их свежим воздухом и выветрить микробы и вирусы из помещения. Очень важно отрегулировать правильную работу вентиляции в зданиях.

Как питание влияет на иммунитет в осенне-зимний период?

Основная проблема современной цивилизации — нерациональное и несбалансированное питание — усугубляется в осенне-зимний период, особенно в умеренной и северной климатической зонах. Осенью и зимой в наших краях нет доступа к свежесобранным фруктам и овощам (что называется, с ветки, с грядки), а при длительной транспортировке, хранении или консервировании количество витаминов заметно снижается.

В нашей пище возникает дефицит витаминов A, C, группы B, а также биофлавоноидов и антиоксидантов. Это же касается муки, зерна и продуктов животноводства — везде имеется сезонное снижение витаминов. К витаминной недостаточности добавляется глобальная проблема дефицита микроэлементов, которая развилась за последние десятилетия из-за интенсивного земледелия и повсеместного истощения почв. По данным агробиологов, содержание микроэлементов в зерне в 90-х годах упало в 10–100 раз по сравнению с зерном, хранящимся в семенных фондах с начала 1900 года. Аналогичные данные получены при исследовании фруктов, овощей и даже мясных консервов.

Дефицит витаминов и микроэлементов вызывает дисбаланс обмена веществ — автоматически появляются проблемы в работе всех органов и систем организма, включая иммунную систему. Обмен веществ в клетках иммунной системы очень высокий, скорость их самообновления также одна из самых быстрых в организме, поэтому иммунная система весьма чувствительна к недостаточности некоторых витаминов и микроэлементов.

Нужно ли пересмотреть свой рацион осенью и зимой?

Нужно стараться обогащать свой рацион природными биологически активными веществами. Откуда их взять? Цитрусы и соки из них отлично повышают тонус, настроение по утрам и создают заряд бодрости. Обратите внимание на другие свежие фрукты, овощи и свежевыжатые соки, в том числе фруктово-овощные. Большое количество витаминов сохраняется в свежезамороженных ягодах и овощах, из них можно самостоятельно готовить модные нынче смузи.

И старайтесь несколько раз в неделю употреблять морепродукты — морскую рыбу, моллюсков, морскую капусту. Рекомендую консервы в жестяных банках из морской рыбы в собственном соку или с маслом. Их можно съесть как готовое блюдо, приготовить в виде рыбного салата или ухи.

Стоит ли принимать БАДы и поливитамины в период холодов?

Принимая в расчет качество продуктов питания, нужно принимать витаминно-минеральные комплексы или БАДы, в которых сочетаются растительные экстракты, витамины и минералы. Как-то мне попалась статья, посвященная продолжительности жизни в разных странах, где сравнивали страны по потреблению комплексных витаминно-минеральных комплексов. В Европе — полная корреляция: самая высокая продолжительность жизни (в скандинавских странах) совпадала с самым высоким уровнем потребления поливитаминов с минералами. Для тех, у кого есть проблемы с обменом кальция (болят суставы, кости, плохие ногти и волосы), в холодное время года полезно принимать БАДы с кальцием, лучше в форме гидроксиапатита кальция. В отличие от других форм кальция, гидроксиапатит кальция является ионообменной формой, не вызывает избытка кальция в крови и не откладывается в виде кальцинатов.

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