Текст: Лев Левченко, Денис Максимов

В 2016 году, согласно ежегодному докладу компании по IT-обеспечению авиации SITA, 21,6 миллиона чемоданов после перелета не вернулись к своим владельцам — это около шести единиц багажа на тысячу пассажиров. Почти весь багаж — 85 % — возвращается к своим хозяевам в течение 36 часов. При этом в 93 % случаев правильнее говорить о задержке, а не о потере сумки. Только 7 % багажа считаются утерянными навсегда. The Village выяснил, как получить свои вещи назад и что делать, если они вернулись к вам не в том виде, на который вы рассчитывали.

Из-за чего теряется багаж

Большая часть (в прошлом году этот показатель составил 47 %) чемоданов теряются при стыковочных рейсах. Чтобы вещи не задержались при перелете с пересадкой, лучше выбирать рейсы со временем стыковки больше одного часа.

Еще 16 % багажа были утеряны в результате неудачной погрузки, 15 % — из-за проблем с билетами. Оставшиеся 22 % — в результате ошибок систем сортировки багажа (чтобы этого не произошло, нужно отрывать бирки, которые остались на чемодане от предыдущих поездок), овербукинга, человеческого фактора, погоды или внутренних проблем аэропорта.

Что делать, если багаж потерялся

Евгений Лонский региональный директор AirHelp в Восточной Европе Как напрямую следует из положений Воздушного кодекса России, ответственность за принятый к перевозке багаж несет перевозчик. Поэтому, если после прилета пассажир не обнаружил своего багажа, ему следует обратиться с письменным заявлением к перевозчику, который обязан найти сумки.

Прежде всего необходимо обратиться к представителям авиакомпании, обычно для этого есть стойка Lost & Found. Если перелет был с пересадкой, то к последнему перевозчику. После этого нужно заполнить заявление.

Что нужно для оформления заявления на утерянный багаж

— авиабилет;

— багажная квитанция;

— посадочный талон;

— отрывной талон багажной бирки;

— паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

В заявлении старайтесь описать потерянные вещи максимально детализировано: цвет, размер, материал, из которого они сделаны, даже марки одежды и надписи на ней помогут найти их быстрее. После подачи документов на поиск багажа пассажиру должны выдать код, с помощью которого на сайте World Tracer можно будет отслеживать статус поисков потерянных вещей. Если чемодан не обнаружился за 100 дней, его можно считать утерянным.

Как авиакомпания ищет потерянные вещи

Евгений Лонский После получения жалобы от пассажира компания направляет запросы в аэропорт отправления и в аэропорт, куда багаж мог быть доставлен по ошибке. Если сумки нашлись, то перевозчик должен сообщить об этом владельцу багажа и доставить его в аэропорт или указанное пассажиром место без взимания дополнительной платы.

Можно ли вернуть деньги за потерянный багаж

Евгений Лонский Если багаж не нашли за 21 день с момента подачи заявления о неполучении багажа, пассажир вправе требовать возмещения вреда, причиненного потерей сумок. Для этого нужно обратиться к перевозчику с письменной претензией. Размер ответственности за утерю чемодана без объявления ценности составляет стоимость утерянного багажа, но не более 600 рублей за каждый килограмм веса багажа. Это установлено в пункте 1 статьи 119 Воздушного кодекса. Если багаж был доставлен с опозданием, то в соответствии со статьей 15 Воздушного кодекса, пассажир вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда. Компания может отказаться делать это — в таком случае можно идти в суд, опираясь на положения закона «О защите прав потребителя».

Некоторые авиакомпании — например, Finnair, Flydubai, British Airways — могут возмещать покупку вещей первой необходимости — от 100 до 4 тысяч долларов. При этом перевозчик вправе потребовать доказательств необходимости покупок, которые клиент совершил за эти деньги.

Евгений Лонский При этом необходимо помнить, что на некоторые международные воздушные перевозки распространяет свое действие Монреальская конвенция, увеличивающая размер ответственности авиаперевозчика по сравнению с той ответственностью, которая установлена Воздушным кодексом. Положения конвенции применимы в том случае, если место отправления и место назначения расположены либо на территории двух государств-участников, либо на территории одного и того же государства-участника. Так, если на рейс, выполняемый авиаперевозчиком, распространяются нормы Монреальской конвенции, то в случае утраты багажа без объявленной ценности пассажир вправе рассчитывать на возмещение компенсации, равной тысяче прав заимствований (на сегодняшний день приблизительно 81 тысяча рублей), а в случае утраты багажа с объявленной ценностью — сумму объявленной ценности.

Срок рассмотрения компенсации при перелетах внутри страны составляет шесть месяцев со дня получения багажа, при международном перелете — в течение семи дней. К претензии нужно приложить заявление с указанием цены поврежденных вещей, акт о неисправностях при перевозке багажа, багажную бирку и свои контакты.

Что делать, если багаж вернули поврежденным

Пассажир имеет право на компенсацию поврежденных вещей. Для этого нужно написать заявление в авиакомпанию в течение семи дней с момента получения багажа.