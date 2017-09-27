Прежде всего, такой вопрос: где человек испытывает влияние высокого атмосферного давления? В мегаполисе, в горах, в самолете. Если мы говорим об обычных городских условиях, то перепады давления сказываются на двух категориях людей. Первая — это метеозависимые, метеочувствительные люди, которые страдают заболеванием на грани нервной системы и физиологии. И без погоды для них характерны потливость, перепады настроения. Они испытывают головные боли, слабость, апатию, головокружение, тошноту. Это связано с самой болезнью, которая зависит от колебаний погоды.

Вторая категория — сердечники, то есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца, гипертонией. У них в ответ на повышенное атмосферное давление повышается артериальное давление. При ишемической болезни учащаются приступы стенокардии. У людей, которые пережили микроинсульт, наблюдаются головные боли, тошнота, головокружение.

И у тех, и у других отмечается общее снижение работоспособности, в том числе и по дому.

Повышение атмосферного давления связано с приходом антициклона — это, как правило, безветренная, сухая погода, из-за чего города не продувает как надо, поэтому накапливаются вредные выхлопы в городах. В таком случае у обычных людей, то есть тех, которых нельзя отнести ни к метеозависимым, ни к сердечникам, обостряются аллергические реакции, астма, хронические заболевания, заболевания дыхательных путей. То есть это связано больше с экологией. Здоровые люди, как правило, не ощущают этих явлений, для них высокое атмосферное давление проходит незаметно.