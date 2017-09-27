Есть вопросКак высокое давление влияет на людей и погоду?
Врач и синоптик — о связи антициклона и апатии
Третий день подряд показатели ртутного столба зашкаливают — сегодня, 27 сентября, атмосферное давление составило 767,2 миллиметра ртутного столба. Максимумы, установленные в 1973 году, были обновлены также в понедельник и вторник. По прогнозам синоптиков, повышенное атмосферное давление ожидается и завтра.
The Village поговорил с врачом и специалистом центра погоды «Фобос» о том, как перепады давления влияют на человека и каким образом отражаются на погоде.
Алексей Федоров
заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко
Прежде всего, такой вопрос: где человек испытывает влияние высокого атмосферного давления? В мегаполисе, в горах, в самолете. Если мы говорим об обычных городских условиях, то перепады давления сказываются на двух категориях людей. Первая — это метеозависимые, метеочувствительные люди, которые страдают заболеванием на грани нервной системы и физиологии. И без погоды для них характерны потливость, перепады настроения. Они испытывают головные боли, слабость, апатию, головокружение, тошноту. Это связано с самой болезнью, которая зависит от колебаний погоды.
Вторая категория — сердечники, то есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца, гипертонией. У них в ответ на повышенное атмосферное давление повышается артериальное давление. При ишемической болезни учащаются приступы стенокардии. У людей, которые пережили микроинсульт, наблюдаются головные боли, тошнота, головокружение.
И у тех, и у других отмечается общее снижение работоспособности, в том числе и по дому.
Повышение атмосферного давления связано с приходом антициклона — это, как правило, безветренная, сухая погода, из-за чего города не продувает как надо, поэтому накапливаются вредные выхлопы в городах. В таком случае у обычных людей, то есть тех, которых нельзя отнести ни к метеозависимым, ни к сердечникам, обостряются аллергические реакции, астма, хронические заболевания, заболевания дыхательных путей. То есть это связано больше с экологией. Здоровые люди, как правило, не ощущают этих явлений, для них высокое атмосферное давление проходит незаметно.
Евгений Тишковец
ведущий специалист центра погоды «Фобос», ведущий прогнозов погоды на канале «Россия 24»
По сути, высокое атмосферное давление — это и есть антициклон. То, что происходит третий день подряд, связано со скандинавским антициклоном, центр которого сейчас располагается над Карелией. Под его влиянием находится большая часть европейской части России. Поэтому сейчас преобладает сухая погода без осадков. Постепенно температура будет понижаться. Как раз сегодня, 27 сентября, будет граница между погодой выше 8 градусов и ниже. Поэтому сейчас мы переходим рубеж, когда коммунальщики включают отопление.
Среднесуточная температура опустится до 7,5 градуса. Дата первых заморозков — 30 сентября, уже в эти выходные. Самые ранние заморозки в истории были 7 сентября 1956 года, а годом ранее, в 1955-м, заморозки пришли позже всего — 21 октября. Сейчас атмосферное давление на 20 единиц выше нормы. Оно начнет постепенно опускаться, но все равно останется достаточно высоким.
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