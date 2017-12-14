Во время пресс-конференции президента из зала обычно никто не выходит, в среднем она длится 3,5–4 часа. Каждый для себя решает, как просидеть это время без антракта, но обычно во время него никто не пьет кофе или воду.

Впрочем, сложность не в физиологии, а в том, что президента часто приходится ждать, и это сложно психологически. Часто журналистам пула приходится ждать по три-четыре часа.

Но такие вещи, как послание Федеральному собранию, прямая линия президента и большая пресс-конференция, проходят по расписанию. Здесь нельзя опоздать, потому что этого ждет вся страна, это как Новый год, который наступает ровно в 12. На в этот раз задержка составила восемь-десять минут, что, конечно, нонсенс.