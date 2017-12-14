Есть вопросКак вытерпеть пресс-конференцию президента без возможности отлучиться в туалет?
The Village отвечает на вопросы, волнующие горожан
Самая длительная пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2008 году, когда он отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Сегодняшняя его встреча с журналистами заняла почти четыре часа. The Village узнал у журналиста президентского пула Антона Желнова, тяжело ли переносить это без антракта и что самое сложное во встречах с президентом.
Антон Желнов
журналист телеканала «Дождь»
Во время пресс-конференции президента из зала обычно никто не выходит, в среднем она длится 3,5–4 часа. Каждый для себя решает, как просидеть это время без антракта, но обычно во время него никто не пьет кофе или воду.
Впрочем, сложность не в физиологии, а в том, что президента часто приходится ждать, и это сложно психологически. Часто журналистам пула приходится ждать по три-четыре часа.
Но такие вещи, как послание Федеральному собранию, прямая линия президента и большая пресс-конференция, проходят по расписанию. Здесь нельзя опоздать, потому что этого ждет вся страна, это как Новый год, который наступает ровно в 12. На в этот раз задержка составила восемь-десять минут, что, конечно, нонсенс.
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