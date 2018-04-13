Если вам срочно нужно зарядить телефон в общественном месте, рекомендуем заряжать сначала пауэрбанк, а уже от него — смартфон

Если говорить про инфраструктуру, то она защищена, а в опасности телефон пользователя. Злоумышленник может, воспользовавшись розеткой, сделать поддельную зарядку легко, как ставят иногда поддельные банкоматы.

Однажды на выставке DefCon (крупнейшая в мире конференция хакеров. — Прим. ред.) несколько десятков экспертов по информационной безопасности сами попались в ловушку: они решили подзарядить свои гаджеты от модуля бесплатной зарядки. Все они получили сообщения: «Не подключайте личные устройства к сомнительным ящикам… особенно на хакерской конференции».

Дело в том, что смартфоны получают данные и заряд по одному кабелю — USB. Подключаясь к установленной хакерами зарядной станции, вы подсоедините к своему телефону внешний диск, с которого запускается копирование ваших данных или установка вируса на телефон. Эта технология получила название juice jacking (дословно «выжимание соков»). После того как уязвимость была обнаружена, iOS и Android стали запрашивать разрешение на подключение к внешнему устройству. Но пользователей, которые подтверждают уведомления не глядя, это, конечно, не спасает.

Есть еще риски: если у вас Android-устройство со старой версией ОС или на нем активирована функция отладки по USB, то заразить ваш смартфон через поддельную зарядку не составит никаких проблем. Если вы используете смартфон или планшет с актуальной версией ОС, опасаться нечего. Но если вам срочно нужно зарядить телефон в общественном месте, то рекомендуем заряжать сначала пауэрбанк, а уже от него — смартфон.