Среди множества параметров в прогнозе погоды на вашем телефоне часто можно увидеть строку «Температура комфорта» или «По ощущению», и обычно температура там отличается от «физической» на 5–7 градусов — будто какой-то специально обученный человек каждое утро выходит на улицу и высказывает свои впечатления синоптикам. В разных метеоприложениях этот индикатор может также называться по разному, но научный термин — «жесткость погоды». The Village узнал, кто решает, что писать в этом параметре.

Текст Кирилл Руков

Наше ощущение температуры сильно зависит от влажности воздуха и скорости ветра. Метеорологи исключают «человеческий фактор» из таких исследований, просто заменив субъективные ощущения точным параметром — скоростью замерзания воды. Именно от него зависит, например, вероятность обморожения кожи. Так возник ветро-холодовой индекс (wind chill) — простая и ясная таблица впервые понадобилась исследователям Антарктиды еще в первой половине XX века, когда они поняли, что при сильном полярном ветре опираться на градусник в закрытой метеобудке бессмысленно: вода на улице всегда замерзала быстрее.

Ощущение духоты в жару определяет другой индекс — humindex, который показывает зависимость температуры от влажности, а конкретнее от точки росы. Так называют температуру, при которой пар в воздухе конденсируется в капельки на траве или на других поверхностях. Humindex разработали канадцы в 1979 году. Чем он выше, тем острее ощущается жара.

Компьютеры современных метеослужб в режиме реального времени совмещают ветро-холодовой индекс, humindex и другие факторы в одной формуле. Очень часто конечный алгоритм патентуется, например, как алгоритм RealFeel, о котором метеорологическая компания AccuWeather (одна из крупнейших в мире) рассказывала журналу Wired. Чем больше сводных данных учитывает машина, тем точнее прогноз «ощущений». Например, часто туда добавляют усредненные данные о том, сколько минут в этот день солнце светит ясно и как быстро оно греет в этот сезон.

Руководитель сервиса «Яндекс.Погода» подтвердил The Village, что компания использует собственные патентованные алгоритмы и даже технологии искусственного интеллекта, чтобы прогноз автоматически корректировался.