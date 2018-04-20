Есть вопросЧто значит «Ощущается как» в прогнозе погоды?
И выходит ли специальный человек для измерения этого показателя на балкон
Среди множества параметров в прогнозе погоды на вашем телефоне часто можно увидеть строку «Температура комфорта» или «По ощущению», и обычно температура там отличается от «физической» на 5–7 градусов — будто какой-то специально обученный человек каждое утро выходит на улицу и высказывает свои впечатления синоптикам. В разных метеоприложениях этот индикатор может также называться по разному, но научный термин — «жесткость погоды». The Village узнал, кто решает, что писать в этом параметре.
Текст
Кирилл Руков
Наше ощущение температуры сильно зависит от влажности воздуха и скорости ветра. Метеорологи исключают «человеческий фактор» из таких исследований, просто заменив субъективные ощущения точным параметром — скоростью замерзания воды. Именно от него зависит, например, вероятность обморожения кожи. Так возник ветро-холодовой индекс (wind chill) — простая и ясная таблица впервые понадобилась исследователям Антарктиды еще в первой половине XX века, когда они поняли, что при сильном полярном ветре опираться на градусник в закрытой метеобудке бессмысленно: вода на улице всегда замерзала быстрее.
Ощущение духоты в жару определяет другой индекс — humindex, который показывает зависимость температуры от влажности, а конкретнее от точки росы. Так называют температуру, при которой пар в воздухе конденсируется в капельки на траве или на других поверхностях. Humindex разработали канадцы в 1979 году. Чем он выше, тем острее ощущается жара.
Компьютеры современных метеослужб в режиме реального времени совмещают ветро-холодовой индекс, humindex и другие факторы в одной формуле. Очень часто конечный алгоритм патентуется, например, как алгоритм RealFeel, о котором метеорологическая компания AccuWeather (одна из крупнейших в мире) рассказывала журналу Wired. Чем больше сводных данных учитывает машина, тем точнее прогноз «ощущений». Например, часто туда добавляют усредненные данные о том, сколько минут в этот день солнце светит ясно и как быстро оно греет в этот сезон.
Руководитель сервиса «Яндекс.Погода» подтвердил The Village, что компания использует собственные патентованные алгоритмы и даже технологии искусственного интеллекта, чтобы прогноз автоматически корректировался.
Дмитрий Соломенцев
«Яндекс.Погода»
«Яндекс.Погода» рассчитывает параметр «ощущается как» по заранее определенной формуле, основанной на метеорологических исследованиях и медицинских фактах. Финальный результат зависит от температуры, влажности и скорости ветра. Для их определения мы используем ML-алгоритмы (machine learning — с англ. «машинное обучение»). Известно, что сильный ветер вызывает ощущение холода, высокая температура в сочетании с высокой влажностью — ощущение жары и зноя. Такие характеристики показывают, комфортно ли будет находиться на улице.
Разные сервисы могут использовать разные формулы для подсчета параметра «ощущается как» или даже выводить свои собственные. И конечно, они используют разные вводные данные, ведь каждый сервис рассчитывает свой прогноз. В основном пользователи жалуются, когда есть расхождения не с ощущениями, а с каким-нибудь прибором (например, градусником). Лучше всего сообщать о таких расхождениях, если они есть, через специальный интерфейс в мобильной веб-версии «Яндекс.Погоды».
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