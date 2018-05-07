Для начала я сразу хочу заметить, что пластические операции имеют меньшую степень риска, чем обычные. Это то, в чем я всегда убеждаю своих пациентов. Однако, если говорить начистоту, свои риски тоже есть, и их я также обговариваю со своими клиентами.

Анестезия во время хирургического вмешательства может вызвать такие осложнения, как анафилактический шок, реже — инсульт, инфаркт миокарда, тромбозы. Анафилактический шок может быть вызван первым введением препарата, в результате индивидуальной непереносимости препарата, то есть предугадать его нельзя. Поэтому анестезиолог ответственен за жизнь пациента не меньше, чем хирург: важно не только правильно собрать анамнез, рассчитать дозировку наркоза, но и своевременно и точно начать действовать в непредсказуемой ситуации. Тем не менее хочу заверить, что пугаться не стоит — статистика показывает, что аллергическая реакция на наркоз случается крайне редко.

Также остановку сердца во время операции может вызвать сильное снижение артериального давления. Сам процесс его понижения во время хирургического вмешательства нормален, но в некоторых случаях может привести к аритмии и инфаркту миокарда. Конечно, риск осложнений зависит от профессионализма врачей. Я читал, что анестезиологу, работавшему с одной из погибших в апреле девушек, было 24 года — это очень мало. Для подготовки высококлассного специалиста нужно около десяти лет.

Также хочу отметить вопрос с реанимацией в клиниках пластической хирургии. Не все они, к сожалению, могут предоставить нужное оборудование, и это очень плохо, ведь если во время операции возникают проблемы, то звонят в скорую и отвозят пациента в ближайшую больницу, в то время как счет идет на секунды, поскольку мозг погибает уже через 15–20 минут. Но опять же в хороших клиниках все необходимое для проведения реанимации, включая реанимационную аптечку и высококвалифицированных специалистов, есть.

Бывают ли какие-то риски после проведения операции? Незначительные, но бывают. После операции пациента обычно отвозят в палату, где за ним внимательно наблюдают медсестры. А их добросовестность и должное выполнение своих обязанностей — уже человеческий фактор.

Точную статистику летальных исходов я вам не назову, но убеждаю: случаи смерти при подобных операциях довольно редки в сравнении с обычным хирургическим вмешательством, поэтому каждый из них столь ярко описывается в желтой прессе. Но все же они есть, поэтому при выборе клиники надо обязательно обращать внимание на наличие лицензий, высококвалифицированных специалистов и оборудования должного уровня, чтобы полностью обезопасить себя. Также не стоит умалчивать о своих заболеваниях, особенно аллергического характера, таких как бронхиальная астма, крапивница и так далее, потому что их наличие повышает риск нетипичной реакции на анестезию.