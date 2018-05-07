Есть вопросПочему можно умереть из-за пластической операции?
Врач и юрист — о рисках летального исхода в эстетической хирургии
В апреле в Москве произошли два случая смерти в связи с пластической хирургией. Одна из пациенток скончалась на операционном столе, другая — после операции. Следственный комитет возбудил уголовные дела по обоим случаям. Пластический хирург и медицинский юрист на условиях анонимности рассказали The Village, с чем связана вероятность летального исхода операций по улучшению внешности и чем обычно заканчивается следствие по таким делам.
Текст
Ирина Соколова
Андрей
(имя изменено)
пластический хирург c 12-летним стажем
Для начала я сразу хочу заметить, что пластические операции имеют меньшую степень риска, чем обычные. Это то, в чем я всегда убеждаю своих пациентов. Однако, если говорить начистоту, свои риски тоже есть, и их я также обговариваю со своими клиентами.
Анестезия во время хирургического вмешательства может вызвать такие осложнения, как анафилактический шок, реже — инсульт, инфаркт миокарда, тромбозы. Анафилактический шок может быть вызван первым введением препарата, в результате индивидуальной непереносимости препарата, то есть предугадать его нельзя. Поэтому анестезиолог ответственен за жизнь пациента не меньше, чем хирург: важно не только правильно собрать анамнез, рассчитать дозировку наркоза, но и своевременно и точно начать действовать в непредсказуемой ситуации. Тем не менее хочу заверить, что пугаться не стоит — статистика показывает, что аллергическая реакция на наркоз случается крайне редко.
Также остановку сердца во время операции может вызвать сильное снижение артериального давления. Сам процесс его понижения во время хирургического вмешательства нормален, но в некоторых случаях может привести к аритмии и инфаркту миокарда. Конечно, риск осложнений зависит от профессионализма врачей. Я читал, что анестезиологу, работавшему с одной из погибших в апреле девушек, было 24 года — это очень мало. Для подготовки высококлассного специалиста нужно около десяти лет.
Также хочу отметить вопрос с реанимацией в клиниках пластической хирургии. Не все они, к сожалению, могут предоставить нужное оборудование, и это очень плохо, ведь если во время операции возникают проблемы, то звонят в скорую и отвозят пациента в ближайшую больницу, в то время как счет идет на секунды, поскольку мозг погибает уже через 15–20 минут. Но опять же в хороших клиниках все необходимое для проведения реанимации, включая реанимационную аптечку и высококвалифицированных специалистов, есть.
Бывают ли какие-то риски после проведения операции? Незначительные, но бывают. После операции пациента обычно отвозят в палату, где за ним внимательно наблюдают медсестры. А их добросовестность и должное выполнение своих обязанностей — уже человеческий фактор.
Точную статистику летальных исходов я вам не назову, но убеждаю: случаи смерти при подобных операциях довольно редки в сравнении с обычным хирургическим вмешательством, поэтому каждый из них столь ярко описывается в желтой прессе. Но все же они есть, поэтому при выборе клиники надо обязательно обращать внимание на наличие лицензий, высококвалифицированных специалистов и оборудования должного уровня, чтобы полностью обезопасить себя. Также не стоит умалчивать о своих заболеваниях, особенно аллергического характера, таких как бронхиальная астма, крапивница и так далее, потому что их наличие повышает риск нетипичной реакции на анестезию.
Надежда
юрист
Если говорить об уголовной ответственности, то в случае гибели пациента правоохранительные органы сразу начинают проверку и проводят необходимые судмедэкспертизы, устанавливающие причастность медицинского персонала к смерти пациента. В зависимости от конкретной ситуации могут вменяться статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 124 («Неоказание помощи больному») и 293 («Халатность») УК РФ.
При неисполнении должностных обязанностей, если это повлекло за собой смерть пациента, медицинский работник подлежит наказанию по части 2 статьи 293 («Халатность»). Она предусматривает:
— принудительные работы сроком на пять лет с последующим запретом на медицинскую практику до трех лет;
— тюремное заключение сроком до пяти лет и последующим запретом лечить людей в течение трех лет после освобождения.
Что касается официальной статистики по врачебным ошибкам, то в России ее нет. Однако можно сказать, что случаи смерти по неосторожности и халатности медперсонала растут, а ответственность наступает не всегда. Причина этому — пробелы в законе. На сегодняшний день нет такого юридического термина, как «медицинская ошибка», поэтому следователи часто сами определяют данное понятие. Чаще всего причиной врачебной ошибки считают отсутствие опыта. Системы независимой экспертизы в России также не существует. Можно обратиться либо в региональное бюро судмедэкспертизы, либо в федеральное экспертное бюро Минздрава, а это не самый быстрый процесс. В среднем расследование длится несколько лет и порядка 70 % таких расследований заканчиваются, не дойдя до суда.
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