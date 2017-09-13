В среду, 13 сентября, в Госдуме началась осенняя сессия — во время нее депутаты планируют рассмотреть 130 законопроектов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в приоритете — «реализация законодательного обеспечения послания президента». Он также добавил, что осенью Дума начнет формировать свою повестку, основываясь на социологических опросах. The Village рассказывает, какие законопроекты и поправки могут рассмотреть депутаты этой осенью.

Регулирование криптовалют

Криптовалюты стали главной темой лета, мимо этого вопроса депутаты пройти никак не могли. Для разработки законодательства по регулированию виртуальных валют Госдума намерена создать Экспертный совет по финансовым технологиям. В него войдут представители Центробанка, Росфинмониторинга и других ведомств, правоведы и экономисты, а также эксперты в области экономической безопасности.

Законодательство должно будет предотвращать злоупотребления и преступления, «в которых главным инструментом могут быть криптовалюты: финансовое мошенничество, отмывание доходов, полученных незаконно, финансирование терроризма и наркотрафика». «Рассчитываю, что в ходе осенней сессии удастся подготовить соответствующий законопроект и принять его в первом чтении», — заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Всероссийская реновация

Реновация — другая обсуждаемая тема последних нескольких месяцев — также не ушла от внимания законодателей. Вслед за молниеносно принятым законом о сносе хрущевок в Москве Госдума с подачи Владимира Путина, во время прямой линии призвавшего запустить аналогичный проект в «передовых регионах», может принять документ, который распространит столичную практику на всю страну.

Председатель комитета верхней палаты российского парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская намерена внести законопроект в Госдуму уже в ноябре. Депутат считает, что начать можно с Белгородской и Калужской областей, Санкт-Петербурга и Башкирии. Других деталей нет, кроме того, что дома по закону, если его примут, будут не только сносить, но и реконструировать.

Штрафы за клевету в соцсетях

Осенью депутаты продолжат рассматривать предложения об ограничениях в интернете. В частности, Госдума собирается обсудить два законопроекта, вводящих миллионные штрафы за распространение в соцсетях «противоправного контента» (в частности, направленного на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды) и клеветы. Первый документ определяет сами требования к владельцам соцсетей, второй — поправки в Кодекс об административных правонарушениях о размерах штрафов. Они большие: от 3 до 5 миллионов рублей с физического лица и от 30 до 50 миллионов рублей с юридического. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев считает, что законопроекты примут уже осенью.

«Уверен, что такой закон необходим. Государству давно пора влиять на информационные потоки внутри социальных сетей, которые иногда превосходят по охвату средства массовой информации», — заявил один из авторов законопроектов депутат Сергей Боярский.

Продажа алкоголя с 21 года

Законопроект о введении запрета на продажу крепкого (от 18 градусов) алкоголя лицам до 21 года внесли в Госдуму еще в апреле, однако до первого чтения он добрался только в сентябре. Авторы документа считают, что у молодых людей привыкание к алкоголю идет быстрее, чем у взрослых. Правительство России законопроект не поддержало. Там считают, что к 18 годам человек осознает значение и последствия совершаемых им действий.

Также Госдума рассмотрит законопроекты о запрете ввоза в страну сухого алкоголя и переноса продажи алкоголя в специализированные отделы магазинов.

Больше уведомлений о расходах от банков

В качестве мер по борьбе с закредитованностью россиян депутаты начали разрабатывать законопроект, который предполагает, что банки начнут оповещать клиента о балансе на счете после каждой операции с кредитной картой. Сейчас оповещения о размере задолженности по кредиту, сумме кредитного лимита, платежах по кредиту и размере предстоящего платежа приходят заемщику только раз в месяц.

«Видя на счете определенную сумму, клиент банка не понимает, что это овердрафт. Люди, заблуждаясь, используют деньги банка, за которые потом вынуждены платить проценты, и попадают в кредитную кабалу», — заявил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В самих банках к инициативе депутатов отнеслись скептически.

Кроме того, депутаты хотят обязать банки прописывать полную стоимость ипотечного кредита в денежном выражении на первой странице договора. При помощи этой меры предполагается снизить риски ипотечников.

Право на телефонный звонок при административном задержании

Член Совета по правам человека Юрий Костанов и адвокат Мария Серновец разработали законопроект, по которому задержанные за административные правонарушения могут получить право на срочный телефонный звонок. Сейчас такой возможностью обладают только задержанные по уголовным делам. По этой причине при административном задержании нельзя получить консультацию адвоката или родственника.

Регуляция похоронного бизнеса

В рамках исполнения еще одного требования Владимира Путина депутаты рассмотрят законопроект, регулирующий похоронный бизнес. Он считается одной из самых криминализированных отраслей в стране. В документе будут описываться механизмы регулирования похоронных компаний и частных кладбищ. Других подробностей пока нет.

Защита россиян от банкротства

Комитет Госдумы по финансовому рынку собирается рассмотреть законопроекты, которые были разработаны для защиты россиян от банкротства. Один из них вносит изменения в закон о потребительском кредитовании, в соответствии с которым будет осуществляться информирование заемщиков о последствиях такого решения в связи с возможным изменением курса.

В этот законопроект также включат положение об информировании заемщиков о полной стоимости кредита, которая будет представляться в процентах и в абсолютной цифре. Там же будут указывать абсолютную сумму ежемесячных платежей, «чтобы гражданин мог сравнить платежи со своим доходом и принимать ответственное решение».

Отмена оплаты капремонта для жителей ветхих домов

Госдума хочет освободить жителей ветхих домов от взносов на капремонт. Как пояснил автор законопроекта депутат Андрей Палкин, сейчас взносы не платят только жители аварийных домов. Таким образом, уверен депутат, они будут уравнены в правах.