Гид The Village16 Telegram-каналов о Москве, на которые стоит подписаться
Лучшие каналы об архитектуре, протестах, вечеринках, еде и парфюмерии
Каналы в Telegram появились в сентябре 2015 года — и за два года стали неотъемлемой частью мессенджера. Публичные страницы покупаются и продаются (иногда за очень большие деньги), в них размещается реклама, их ведут в одиночку или целыми редакциями. Москве посвящена почти сотня каналов, которые читают десятки тысяч человек. The Village выбрал 15 лучших пабликов о городе, из которых можно узнать все про неизвестные памятники архитектуры, интересные выставки, секретные рейвы и актуальные скидки в Москве.
Архитектура и москвоведение
«Канал имени Москвы»
Самый последовательный канал про москвоведение. Авторы не отвлекаются на другие города и страны и довольно редко публикуют неоригинальные материалы. Здесь рассказывают истории о восстановлении дореволюционных интерьеров в кафе «Булка» на Покровке, выкладывают сканы билета в Московский художественный театр с автографом Чехова, прослеживают судьбу солнечных часов, доска для которых до сих пор украшает дом Мусина-Пушкина на Спартаковской площади, — все это маленькие, но очень важные находки, которые делают город живым.
«Москва. Детали»
В канале Дениса Бычкова, бывшего редактора «Афиши Daily», патриота Таганки и фаната ЦСКА, описаны укромные места столицы. Красоту здесь зачастую находят за пределами даже не Садового кольца, а ТТК: Водонапорная башня в Кузьминках, дореволюционный особняк в Черкизове, редкая работа архитектора Шехтеля в Химках, старинные мосты в Люблине. Маленький архитектурный шедевр может оказаться прямо у вашего дома в спальном районе — главное — знать, куда идти. В фейсбуке паблик «Москва. Детали» ведется уже несколько лет, туда тоже стоит заглянуть.
«Архитектурные излишества»
Канал москвоведа Павла Гнилорыбова и еще нескольких энтузиастов. Круг тем — самый широкий (при этом не ограниченный только Москвой), но ведущих паблика интересуют вопросы сохранения памятников архитектуры. В канале регулярно проводятся опросы: стоит ли вернуть смотровую площадку в дом Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, красивое ли граффити с тетрисом на фасаде девятиэтажки в Конькове, нужно ли восстанавливать Сухареву башню? Из последнего опроса выросла целая общественная инициатива по восстановлению башни.
White Stone City
Москвоведение начального уровня. Большая часть постов — про центр города, поэтому неочевидных открытий ждать не стоит, хотя и они тоже попадаются. Автор пересказывает легенды о привидениях в Кремле; объясняет, что общего у Плющихи и Волхонки c площадью Разгуляй (они названы в честь находившихся на них кабаков); показывает, как выглядел Новый Арбат в процессе строительства, и выясняет, почему пол на всех станциях первой очереди московского метро был асфальтовый.
Новости
«Московские новости»
Самый популярный канал о Москве — больше 15 тысяч подписчиков. Публикует необходимый минимум городских новостей: что, когда и на сколько перекроют, будет ли сегодня снегопад, когда подорожает проезд и куда можно сходить вечером. Канал особенно полезен во время происшествий или массовых эвакуаций, то есть в моменты, когда официальная информация еще не появилась, а свидетельства очевидцев уже есть.
«Московское метро»
Официальный паблик городского метрополитена. Если на «Пушкинской» уже 20 минут невозможно сесть на поезд, то первым делом за информацией о том, что случилось, надо идти в этот канал. Еще там выкладывают новости о закрытии вестибюлей и перекрытии линий, а также необязательный официоз: сколько по МЦК перевезли пассажиров, что делать при обнаружении забытых вещей и так далее.
«Протестная Москва»
Полезный канал для тех, кто ходит на митинги. Во время акций авторы канала собирают информацию о том, где в городе происходят задержания, куда полицейские увозят митингующих и что делать, чтобы этого не произошло с вами. Между митингами в паблике выкладывают статьи на политические темы, призывы ходить на акции Навального и агитацию против Ксении Собчак.
Еда
Moscow Foodie Bitches
Канал ресторанного критика Светланы Кесоян. Под раздачу попадают все вплоть до «Аэрофлота», предлагающего своим пассажирам зерновой хлеб, который «напоминает стельку», но в основном — рестораны у Патриарших прудов и в ближайших окрестностях. Например, в заведении Maybe к тартару следует подобрать ложки поменьше («эти в рот не помещаются»), а в Bébé de la mer «невозможно есть». При этом из канала можно узнать, что в ресторане Аркадия Новикова «Колбасный цех» подают «утиные сосиски и волшебно-замечательную горчицу», а новый рамен в кафе музея «Гараж» — «это во всех отношениях восхитительный суп».
«Гастросрачи»
Неожиданно популярный анонимный канал со слухами, новостями и скандалами московской гастрономической сцены. Авторы называют подписчиков «гастрозайками» и рассказывают об окончании доминирования Ginza Project на Патриарших прудах, считают гонорары Татьяны Толстой за статьи для сайта Insider, ругают ресторанных критиков, предсказывают уход Анатолия Комма из ресторана ЦДЛ и продажу сети «#Fарш».
«СысоевFM»
Директор по маркетингу ресторанного сервиса «Афиши» Александр Сысоев делает ленту новостей ресторанов Москвы: открытие новых мест, закрытие старых (и не очень), гастроли шефов, появление новых блюд в меню. Реже Александр советует места (например, бар для держателей карт музея «Гараж» на его крыше) или проводит опросы — про лучшие ресторанные гиды или бургерные.
«На дне»
Редактор сайта журнала GQ Оксана Смирнова с журналистской дотошностью рассказывает про бары, коктейли и связанные с ними вещи. В канале публикуются списки (например, классических коктейлей Нового Орлеана и коктейлей на случай, «когда хочется забыть мудака»), новости московских баров, интересные факты и, наконец, просто рецепты коктейлей. Некоторые посты тянут на отдельные статьи, которые можно бы было опубликовать в том же GQ.
Покупки
Nose Republic
Канал парфюмерного критика Ксении Головановой не только о духах. Автора интересуют не просто парфюмерные тренды (хотя и они тоже), но и неприглядные аспекты производства духов и открытия новых магазинов. Из канала можно узнать, как человеческое обоняние зависит от биологических часов и как правильно произносить имя парфюмера Алессандро Гуалтьери. Среди подписчиков регулярно проводят конкурсы — в основном разыгрываются пробники.
«Ритейл головного мозга»
Автор канала «субъективно и выборочно» рассказывает о мире русского и зарубежного ретейла: как на продажи одежды влияют рекламные кампании, новые технологии и перемены в обществе. Но это только одна из тем канала, также регулярно публикуются посты об изменениях и скидках в московских магазинах. Если не хотите пропустить распродажу в новом КМ20 или ЦУМе — вам сюда.
Развлечения
«Первый ночной»
Канал паблика во «ВКонтакте» «Мы идем»: афиша вечеринок, рейвов, концертов, фестивалей и с недавних пор выставок. Как правило, это мероприятия в «Плутоне», «НИИ», «Агломерате», Squat ¾, Powerhouse или «Родне». Здесь же публикуются фотоотчеты и предлагаются скидки на вход на вечеринки для читателей паблика. Канал незаменим при облавах на клубы — вся информация почти сразу появляется там.
«Привет, не хочешь сходить?»
Канал с анонсами культурных мероприятий: лекции, дискуссии, творческие встречи, кинопоказы. Качественная выборка, в отличие от многих аналогичных каналов: в меру подробные описания, сами мероприятия (за редким исключением) бесплатные. Стоит подписаться, чтобы не пропустить очередную лекцию Сапрыкина.
«Вилисов постдраматический»
Театральный критик Виктор Вилисов многословно, но не без юмора описывает то, что происходит в современном российском театре. Хотя автор признает, что не имеет профессионального отношения к театру, опере, балету и современному танцу, он публикуется в «Коммерсанте» и на Colta.ru. Помимо рецензий на постановки, в канале можно найти отзывы о лекциях, кино и телепередачах. По сравнению со статьями в традиционных СМИ тон автора в Telegram более развязный, но это к лучшему.
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