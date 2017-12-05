Каналы в Telegram появились в сентябре 2015 года — и за два года стали неотъемлемой частью мессенджера. Публичные страницы покупаются и продаются (иногда за очень большие деньги), в них размещается реклама, их ведут в одиночку или целыми редакциями. Москве посвящена почти сотня каналов, которые читают десятки тысяч человек. The Village выбрал 15 лучших пабликов о городе, из которых можно узнать все про неизвестные памятники архитектуры, интересные выставки, секретные рейвы и актуальные скидки в Москве.

Архитектура и москвоведение

Самый последовательный канал про москвоведение. Авторы не отвлекаются на другие города и страны и довольно редко публикуют неоригинальные материалы. Здесь рассказывают истории о восстановлении дореволюционных интерьеров в кафе «Булка» на Покровке, выкладывают сканы билета в Московский художественный театр с автографом Чехова, прослеживают судьбу солнечных часов, доска для которых до сих пор украшает дом Мусина-Пушкина на Спартаковской площади, — все это маленькие, но очень важные находки, которые делают город живым.

В канале Дениса Бычкова, бывшего редактора «Афиши Daily», патриота Таганки и фаната ЦСКА, описаны укромные места столицы. Красоту здесь зачастую находят за пределами даже не Садового кольца, а ТТК: Водонапорная башня в Кузьминках, дореволюционный особняк в Черкизове, редкая работа архитектора Шехтеля в Химках, старинные мосты в Люблине. Маленький архитектурный шедевр может оказаться прямо у вашего дома в спальном районе — главное — знать, куда идти. В фейсбуке паблик «Москва. Детали» ведется уже несколько лет, туда тоже стоит заглянуть.

Канал москвоведа Павла Гнилорыбова и еще нескольких энтузиастов. Круг тем — самый широкий (при этом не ограниченный только Москвой), но ведущих паблика интересуют вопросы сохранения памятников архитектуры. В канале регулярно проводятся опросы: стоит ли вернуть смотровую площадку в дом Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, красивое ли граффити с тетрисом на фасаде девятиэтажки в Конькове, нужно ли восстанавливать Сухареву башню? Из последнего опроса выросла целая общественная инициатива по восстановлению башни.

Москвоведение начального уровня. Большая часть постов — про центр города, поэтому неочевидных открытий ждать не стоит, хотя и они тоже попадаются. Автор пересказывает легенды о привидениях в Кремле; объясняет, что общего у Плющихи и Волхонки c площадью Разгуляй (они названы в честь находившихся на них кабаков); показывает, как выглядел Новый Арбат в процессе строительства, и выясняет, почему пол на всех станциях первой очереди московского метро был асфальтовый.

Новости

Самый популярный канал о Москве — больше 15 тысяч подписчиков. Публикует необходимый минимум городских новостей: что, когда и на сколько перекроют, будет ли сегодня снегопад, когда подорожает проезд и куда можно сходить вечером. Канал особенно полезен во время происшествий или массовых эвакуаций, то есть в моменты, когда официальная информация еще не появилась, а свидетельства очевидцев уже есть.

Официальный паблик городского метрополитена. Если на «Пушкинской» уже 20 минут невозможно сесть на поезд, то первым делом за информацией о том, что случилось, надо идти в этот канал. Еще там выкладывают новости о закрытии вестибюлей и перекрытии линий, а также необязательный официоз: сколько по МЦК перевезли пассажиров, что делать при обнаружении забытых вещей и так далее.

Полезный канал для тех, кто ходит на митинги. Во время акций авторы канала собирают информацию о том, где в городе происходят задержания, куда полицейские увозят митингующих и что делать, чтобы этого не произошло с вами. Между митингами в паблике выкладывают статьи на политические темы, призывы ходить на акции Навального и агитацию против Ксении Собчак.

Еда

Канал ресторанного критика Светланы Кесоян. Под раздачу попадают все вплоть до «Аэрофлота», предлагающего своим пассажирам зерновой хлеб, который «напоминает стельку», но в основном — рестораны у Патриарших прудов и в ближайших окрестностях. Например, в заведении Maybe к тартару следует подобрать ложки поменьше («эти в рот не помещаются»), а в Bébé de la mer «невозможно есть». При этом из канала можно узнать, что в ресторане Аркадия Новикова «Колбасный цех» подают «утиные сосиски и волшебно-замечательную горчицу», а новый рамен в кафе музея «Гараж» — «это во всех отношениях восхитительный суп».

Неожиданно популярный анонимный канал со слухами, новостями и скандалами московской гастрономической сцены. Авторы называют подписчиков «гастрозайками» и рассказывают об окончании доминирования Ginza Project на Патриарших прудах, считают гонорары Татьяны Толстой за статьи для сайта Insider, ругают ресторанных критиков, предсказывают уход Анатолия Комма из ресторана ЦДЛ и продажу сети «#Fарш».

Директор по маркетингу ресторанного сервиса «Афиши» Александр Сысоев делает ленту новостей ресторанов Москвы: открытие новых мест, закрытие старых (и не очень), гастроли шефов, появление новых блюд в меню. Реже Александр советует места (например, бар для держателей карт музея «Гараж» на его крыше) или проводит опросы — про лучшие ресторанные гиды или бургерные.

Редактор сайта журнала GQ Оксана Смирнова с журналистской дотошностью рассказывает про бары, коктейли и связанные с ними вещи. В канале публикуются списки (например, классических коктейлей Нового Орлеана и коктейлей на случай, «когда хочется забыть мудака»), новости московских баров, интересные факты и, наконец, просто рецепты коктейлей. Некоторые посты тянут на отдельные статьи, которые можно бы было опубликовать в том же GQ.

Покупки

Канал парфюмерного критика Ксении Головановой не только о духах. Автора интересуют не просто парфюмерные тренды (хотя и они тоже), но и неприглядные аспекты производства духов и открытия новых магазинов. Из канала можно узнать, как человеческое обоняние зависит от биологических часов и как правильно произносить имя парфюмера Алессандро Гуалтьери. Среди подписчиков регулярно проводят конкурсы — в основном разыгрываются пробники.

Автор канала «субъективно и выборочно» рассказывает о мире русского и зарубежного ретейла: как на продажи одежды влияют рекламные кампании, новые технологии и перемены в обществе. Но это только одна из тем канала, также регулярно публикуются посты об изменениях и скидках в московских магазинах. Если не хотите пропустить распродажу в новом КМ20 или ЦУМе — вам сюда.

Развлечения

Канал паблика во «ВКонтакте» «Мы идем»: афиша вечеринок, рейвов, концертов, фестивалей и с недавних пор выставок. Как правило, это мероприятия в «Плутоне», «НИИ», «Агломерате», Squat ¾, Powerhouse или «Родне». Здесь же публикуются фотоотчеты и предлагаются скидки на вход на вечеринки для читателей паблика. Канал незаменим при облавах на клубы — вся информация почти сразу появляется там.

Канал с анонсами культурных мероприятий: лекции, дискуссии, творческие встречи, кинопоказы. Качественная выборка, в отличие от многих аналогичных каналов: в меру подробные описания, сами мероприятия (за редким исключением) бесплатные. Стоит подписаться, чтобы не пропустить очередную лекцию Сапрыкина.

Театральный критик Виктор Вилисов многословно, но не без юмора описывает то, что происходит в современном российском театре. Хотя автор признает, что не имеет профессионального отношения к театру, опере, балету и современному танцу, он публикуется в «Коммерсанте» и на Colta.ru. Помимо рецензий на постановки, в канале можно найти отзывы о лекциях, кино и телепередачах. По сравнению со статьями в традиционных СМИ тон автора в Telegram более развязный, но это к лучшему.