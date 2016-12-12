Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге — одного из ведущих частных гуманитарных вузов России. Ситуация «подвешена»: в университете надеются, что уже на этой неделе удастся договориться о снятии формальных барьеров для дальнейшей работы вуза. Тем не менее учебные лекции и занятия для слушателей на Гагаринской улице сейчас официально отменены. Пока в Европейском университете продолжается научно-исследовательский процесс, публичные лекции и мероприятия тоже проводятся по намеченному графику. Так, сегодня в ЕУ лекцию о пользе и вреде больших данных прочитает Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского», а философ Йоэль Регев проведет междисциплинарный семинар «Пох, нах, бог: теологическая машина равновесия», на котором проанализирует тексты группы «Ленинград».

ЕУ — не только один из главных петербургских университетов, но и важный экспертный центр. The Village не раз подробно разговаривал с сотрудниками университета на самые разные темы — от современной архитектуры и выборов президента США до судебной системы и секса. Мы надеемся, что ситуация вокруг университета разрешится в самые короткие сроки, и публикуем подборку наших интервью с экспертами вуза.

Градозащитничество — это аутлет общего напряжения в обществе, которое выносится в «позволительную» сферу. Политической оппозиции трудно выступать против губернатора. А против «Газпрома», который строит вышку, гораздо легче. Накопленное недовольство, энергию политического участия нужно куда-то направить. Ольга Сезнева профессор урбанистики в ЕУСПб

Поощряется будущее, а старость рассматривается как окончание жизни, непродуктивный этап. Общество, ориентированное только на будущее, стремится, чтобы старики умирали как можно скорее — это бы всех устроило. Елена Здравомыслова профессор факультета политических наук и социологии ЕУСПб

С точки зрения социальных и политических импликаций классическая архитектура — самая сволочная, какую себе можно представить. Ибо, как писал классик, правда, про другую, но не менее величественную архитектуру — «такие вещи делаются рабами». Вадим Басс доцент факультета истории искусств ЕУСПб

Человек, который идет в судьи, понимает, что переработка — это предзаданность. Никаких неожиданностей для них тут нет. Это нормальное обязательство в обмен на большую зарплату, неплохую социальную защищенность и, самое главное, пожизненное содержание. Кирилл Титаев ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при ЕУСПб

В России, по сравнению с другими странами, очень сексуализированная культура: не в смысле обилия половых актов, а в смысле некоего прибавочного означивания, когда сексуальность приобретают далекие от нее предметы — в частности, политика. Оксана Тимофеева старший преподаватель факультета политических наук и социологии ЕУСПб Артемий Магун декан факультета политических наук и социологии ЕУСПб

В поисках стабильности люди обращаются не к действительности, которая кажется хуже прошлого, а собственно к прошлому. И в прошлом они ищут образцы, некие точки, на которые они опираются в своем сознании. Русские государи и вообще русские правители — это обязательно собиратели. Евгений Анисимов профессор ЕУСПб

Обычный честный американец — в отличие от россиянина, который про Америку думает всегда, — про Россию не думает никогда. Я бы вывел обратную зависимость: не Россия повлияла на выборы, а выборы повлияли, еще раз сформировав негативный образ России как угрозы. Иван Курилла профессор ЕУСПб