В конце сентября в Крылатском на территории парка «Сказка» откроют детский геологический музей под землей — проект получил название «Волшебная пещера». Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

«Снаружи музей геологии напоминает грот, а внутри — настоящую пещеру: выставочные залы задекорированы сталагмитами и сталактитами. В музейной коллекции собраны горный хрусталь, малахит, аметист, кварц, известняк, песчаник, а также другие минералы и горные породы России», — отмечается в сообщении. Так, с Северного Кавказа в музей привезли образцы известняков и песчаников, с Кольского полуострова — апатитовую руду и сырье для производства фосфатных удобрений, а с Курской магнитной аномалии — железную руду.

Рассказывать посетителям об экспонатах музея будут гиды. Они объяснят, как добывают камни, из чего делают медицинский гипс, что такое каменная сосулька и вулканическая бомба, а также какие породы камней применялись при строительстве архитектурных памятников Москвы. При входе каждому участнику экскурсии будут выдавать защитную каску с подсветкой, так как в самой пещере не будет света.

Экскурсии планируют проводить ежедневно, с 10:00 до 18:40. Стоимость билета составит 400 рублей.