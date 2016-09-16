В Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки 16 сентября пройдет выставка уникальных арф — редкие инструменты представит арфист, композитор и солист группы Game of Tones Александр Болдачев, который также выступит с концертом. Об этом сообщает ТАСС.

В экспозиции собраны классические, кельтские и современные электроакустические арфы из ценных пород дерева и белого золота. Среди экспонатов значится, в частности, ирландская арфа начала ХХ века, принадлежавшая советской арфистке Вере Дуловой. Кроме того, посетителям покажут африканскую арфу, найденную археологической экспедицией в Сенегале и датированную специалистами I веком нашей эры. Из новых разработок последнего года на выставке покажут арфу Minerva из белого золота, получившую свое имя в честь римской богини мудрости.

В программе концерта прозвучат композиции из оригинального арфового репертуара, а также обработки классической балетной и вокальной музыки Годефруа, Андреса, Поссе, Санкана, Форе, Пьяццоллы, Манчини, Прокофьева, Рахманинова, Римского-Корсакова и Чайковского. Особым номером вечера станет музыка к балету Стравинского «Петрушка», которая впервые будет исполнена на арфе. Вместе с Александром Болдачевым на сцене выступят арфистки Александра Тихонова и Анна Ильина, а также альтист Константин Мережников.

Мероприятия в Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки назначены на 18:30.