Команда платформы городских инициатив «Делай Сам/а» 17 сентября, в день тишины перед выборами в Государственную думу, проведет в столице акцию «24 часа правды». Об этом The Village рассказали представители организаторов проекта.

«В формате экскурсий, лекций, кинопоказов и перформансов мы переосмыслим слово и топоним „правда“. Событие пройдет в Доме культуры „Делай Сам/а“, открывшемся этим летом на территории Центра городской культуры „Правда“, и продлится сутки — с 12:00 17 сентября и до 12:00 18 сентября», — говорится в сообщении.

В программе акции запланированы экскурсия по пространству «Правды» в сопровождении граффити-художника Кирилла Кто, премьера документального короткометражного фильма «Правда» с последующей встречей с режиссером Владимиром Стекачёвым и героями картины, воркшоп и костюмированный перформанс Zentai Walk Workshop, а также лекция об уличном искусстве в формате «философского стендапа» художника Стаса Доброго.

Кроме того, искусствовед Анджелина Лусенто прочтет лекцию «История одной газеты: как „Правда“ пыталась создать СССР — от здания издательства до читающих масс», а художник Миша Бурый откроет посетителям свою мастерскую. Завершит программу концерт MC Хитрого с хип-хопом, стихами и электронной музыкой.

Также организаторы отметили, что 18 сентября с 10 до 12 утра можно будет прийти на домашний завтрак с командой «Делай Сам/а», где состоится презентация альтернативной версии газеты «Правда». В издание войдут итоги всего мероприятия и стенограмма разговоров с посетителями о городе и обществе, которую запишут в формате интервью 17 сентября на основной программе.