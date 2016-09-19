Власти России планируют создать новую силовую структуру, которая возьмет на себя функции Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Службы внешней разведки. Новая структура получит название «Министерство государственной безопасности», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Отмечается, что МГБ может получить возможность брать в производство наиболее резонансные дела или осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой спецслужбы.

По словам источников «Коммерсанта», речь фактически идет о «возвращении ФСБ функций Комитета государственной безопасности — КГБ». Новая схема работы ФСБ уже обкатывается на деле криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

Новое министерство должно появится в результате реформы силовых и правоохранительных ведомств. Эта реформа также включает в себя возвращение Следственного комитета Генпрокуратуре и разделение функций МЧС между Минобороны и министерством внутренних дел.