В Москве с 23 сентября по 9 октября во время цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень». Об этом The Village рассказали организаторы фестиваля.

«Приобрести качественные продукты со всей России — сезонные овощи, мясо, рыбу и сыр — москвичи и туристы смогут на 49 площадках, которые расположатся по всему городу: 24 фестивальные площадки в откроются в центре, еще 10 площадок и 15 региональных ярмарок — в городских округах», — говорится в анонсе мероприятия.

Уточняется, что на площадках фестиваля в центре города пройдет специальная гастрономическая программа «И рыба, и мясо», посвященная основным продуктам потребления. Первый этап программы, «Мясная неделя», продлится с 23 сентября по 2 октября. В эти дни в торговых шале можно будет приобрести говядину, ягнятину, телятину, свинину и крольчатину, а также мясные деликатесы — ямальскую оленину, медвежатину, кабанятину и мясо косули. Также на фестивале посетителям предложат сахарные косточки, порезанные вдоль и поперек, и поверхностный корпусной жир бычков ангус.

Помимо торговых шале, на площади Революции в трех эко-шатрах организуют открытый мясной городской рынок. Здесь же откроется и мясная лавка, во время работы которой профессиональные мясники покажут посетителям, как и из чего делают стейки.