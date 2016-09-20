В столичном кинотеатре «Пионер» 22 сентября стартует неделя предпремьерных показов нового фильма Андрея Кончаловского «Рай», который выдвинут от России на премию «Оскар» 2017 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия-1».

«С 22 по 28 сентября продюсерский центр Андрея Кончаловского и телеканал „Россия-1“ проводят неделю предпремьерных показов фильма „Рай“ в кинотеатре „Пионер“, что предварит большой всероссийский прокат картины», — отметили представители канала, добавив, что расписание сеансов в ближайшее время появится на сайте «Пионера».

Ранее оскаровский комитет России выдвинул ленту на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Члены комитета также рассматривали кандидатуры Кирилла Серебренникова с фильмом «Ученик», Александра Миндадзе с картиной «Милый Ханс, дорогой Петр» и Николая Лебедева с лентой «Экипаж».

Черно-белый фильм Кончаловского рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантке из французского Сопротивления, француза-коллаборациониста и высокопоставленного офицера вермахта. Действие фильма разворачивается в немецком концлагере. Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, немецкий актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен. Премьера фильма состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина получил главный режиссерский приз — «Серебряного льва».