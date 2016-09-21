Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности), расположенный в Москве, стал лауреатом премии Маданджита Сингха, также известной как премия ЮНЕСКО, за распространение идей толерантности и ненасилия. Об этом The Village сообщили в пресс-службе центра.

«То, что Центр толерантности стал лауреатом премии ЮНЕСКО, является очень почетной оценкой всей нашей деятельности. Но, кроме того, это также и знак признания со стороны международной общественности потенциала и активной позиции России в сфере распространения идей толерантности», — заявил генеральный директор учреждения Александр Борода. Он также отметил, что «вручение премии придаст новый импульс в работе организации».

Торжественная церемония вручения награды имени Маданджита Сингха Центру толерантности состоится 16 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

