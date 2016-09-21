Жители дома по адресу: Серпов переулок, 3/5 в центре Москвы жалуются на то, что им перекрыли горячую воду. Об этом рассказал один из жителей этого дома, Андрей Плантт, в своем аккаунте в Facebook.

В доме нет теплой воды уже больше недели. По словам Плантта, это случилось, потому что «некий миллиардер Таболин Сергей Владимирович, отстроивший себе гигантский шестиэтажный (+3 подземных этажа) особняк рядом со скоромной сталинской пятиэтажкой, решил вдруг перекрыть им тепло». Для этого Таболин якобы задвинул вентиль, ведущий горячую воду к дому 3/5.

Местные жители обратились за помощью в коммунальные службы, которые в свою очередь прислали слесаря. Однако его не пропустил охранник междомовой территории. За это «Теплосеть-7» написала жалобу в управу Хамовники с просьбой обеспечить слесарю свободный доступ к колодцу с вентилем, а до решения этой проблемы организация «ничего делать не будет».

Плантт говорит, что жителям дома неизвестно, зачем миллиардеру понадобилось перекрыть им воду. «По версии „Теплосеть-7“, в его доме что-то протекает, и он решил таким образом устранить проблему, а не чинить свою трубу. Однако прошло уже девять дней, и за это время можно было бы устранить все протечки», — прокомментировал собеседник The Village. При этом он добавил, что олигарх грозил выселить местных жителей за МКАД. «Поскольку перекрыл он не только воду, но и тепло, с учетом надвигающихся холодов коммуникации окажутся размороженными, дом будет призван аварийным и подлежащим расселению», — пояснил Плантт.

В ближайшее время должно пройти заседание, где будет обсуждаться вопрос о вызове слесаря, который вновь откроет вентиль с горячей водой для дома.