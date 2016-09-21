Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга не смогла в ходе выборов практически ничего противопоставить злоупотреблению административным ресурсом, сообщает «РИА Новости». Кроме того, она назвала «вызывающе циничным» применение административного ресурса в городе.



«С Санкт-Петербургом мы связывали очень большие надежды, что в этот раз выборы у вас пройдут нормально. Но, к сожалению, родовая травма осталась, вы не сделали самого главного, несмотря на наши настоятельные рекомендации, — у вас не произошло кардинального переформатирования комиссий всех уровней», — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду, в ходе которого рассматривались жалобы, поступившие в день голосования.



Глава ЦИК уточнила, что жалобы поступили от представителей партии «Яблоко» и Партии роста, в частности кандидата-одномандатника от этой партии Оксаны Дмитриевой.

Ранее стало известно, что Центризбирком планирует обратиться в Генпрокуратуру в связи с проведением выборов в 217-ом округе в Петербурге и действиями теризбиркома Фрунзенского района. На нарушения в этом округе жаловалась проигравшая по официальным результатам голосования Оксана Дмитриева: она отмечала то, что на ряде УИКов не были подписаны протоколы всеми членами комиссий, не озвучивался результат подсчета бюллетеней, а документы с волеизъявлением за других кандидатов были подсчитаны в пользу кандидата от «Единой России» Михаила Романова.