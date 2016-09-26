В поселке Первомайское на территории Новой Москвы 28 сентября откроют первый в России дом для одиноких слепоглухих жильцов. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

«Пилотный проект под названием „Тихий дом“ предназначен для людей с одновременным нарушением слуха и зрения, оказавшихся в силу жизненных обстоятельств без попечения родственников. В большом трехэтажном коттедже разместятся восемь слепоглухих человек. Здесь они будут постоянно жить и работать. Рядом с ними круглосуточно будут находиться сопровождающие и тифлосурдопереводчики», — говорится в сообщении.

Также представители фонда отметили, что в настоящее время в России существует только одна форма проживания людей с тяжелой формой слепоглухоты — это психоневрологические интернаты. «При этом многие слепоглухие не имеют ментальных нарушений, и жизнь в ПНИ становится для них невыносимой», — добавили представители «Со-единения».

Помимо жилых помещений на территории дома в поселке Первомайское разместят свечные и гончарные мастерские, а на прилегающем участке будут организованы кроличья и птичья фермы, а также сад и огород, где подопечные фонда «Со-единение» смогут работать. При этом средства, полученные от продажи созданных ими изделий или выращенных продуктов, они смогут оставить себе. Таким образом представители фонда надеются решить вопрос трудоустройства слепоглухих людей.