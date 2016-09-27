Россияне начали покупать туристические путевки для поездок на Новый год. Об этом The Village рассказали представители туриндустрии.

По данным сервиса «Рамблер/Путешествия», наибольшей популярностью у жителей России сейчас пользуются зарубежные направления. В топ-5 вошли следующие страны:

Место Страна Процент заказов от общего объема

Таиланд 18 %

Чехия 11 %

Вьетнам 8 %

Андорра 5 %

Объединенные Арабские Эмираты 4,5 %

Самое популярное направление по России — Сочи — занимает 3 % от общего объема продаж онлайн-оператора.

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru составил рейтинг самых популярных туристических направлений для новогоднего отдыха в России. Первое место в топ-10 также занял город Сочи. Для каждого из наиболее популярных российских направлений RoomGuru.ru выяснил среднюю стоимость проживания в отеле.

Место Город Средняя суточная плата за отель

Сочи 3 420 рублей

Санкт-Петербург 3 340 рублей

Москва 3 510 рублей

Казань 3 130 рублей

Калининград 3 380 рублей

Екатеринбург 2 850 рублей

Нижний Новгород 2 760 рублей

Ярославль 3 450 рублей

Вологда 2 830 рублей