Куда россияне поедут на Новый год
Россияне начали покупать туристические путевки для поездок на Новый год. Об этом The Village рассказали представители туриндустрии.
По данным сервиса «Рамблер/Путешествия», наибольшей популярностью у жителей России сейчас пользуются зарубежные направления. В топ-5 вошли следующие страны:
Место
Страна
Процент заказов от общего объема
Таиланд
18 %
Чехия
11 %
Вьетнам
8 %
Андорра
5 %
Объединенные Арабские Эмираты
4,5 %
Самое популярное направление по России — Сочи — занимает 3 % от общего объема продаж онлайн-оператора.
Сервис поиска отелей RoomGuru.ru составил рейтинг самых популярных туристических направлений для новогоднего отдыха в России. Первое место в топ-10 также занял город Сочи. Для каждого из наиболее популярных российских направлений RoomGuru.ru выяснил среднюю стоимость проживания в отеле.
Место
Город
Средняя суточная плата за отель
Сочи
3 420 рублей
Санкт-Петербург
3 340 рублей
Москва
3 510 рублей
Казань
3 130 рублей
Калининград
3 380 рублей
Екатеринбург
2 850 рублей
Нижний Новгород
2 760 рублей
Ярославль
3 450 рублей
Вологда
2 830 рублей
Псков
2 940 рублей
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