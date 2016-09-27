Россияне начали покупать туристические путевки для поездок на Новый год. Об этом The Village рассказали представители туриндустрии. 

По данным сервиса «Рамблер/Путешествия», наибольшей популярностью у жителей России сейчас пользуются зарубежные направления. В топ-5 вошли следующие страны: 

Место

Страна

Процент заказов от общего объема

Таиланд

18 %

Чехия

11 %

Вьетнам

8 %

Андорра

5 %

Объединенные Арабские Эмираты

4,5 %

Самое популярное направление по России — Сочи — занимает 3 % от общего объема продаж онлайн-оператора.

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru составил рейтинг самых популярных туристических направлений для новогоднего отдыха в России. Первое место в топ-10 также занял город Сочи. Для каждого из наиболее популярных российских направлений RoomGuru.ru выяснил среднюю стоимость проживания в отеле. 

Место

Город 

Средняя суточная плата за отель

Сочи

3 420 рублей

Санкт-Петербург

3 340 рублей

Москва

3 510 рублей

Казань

3 130 рублей

Калининград

3 380 рублей

Екатеринбург

2 850 рублей

Нижний Новгород

2 760 рублей

Ярославль

3 450 рублей

Вологда

2 830 рублей

Псков

2 940 рублей