В Центре авангарда Еврейского музея Москвы с 28 сентября по 19 октября пройдет цикл открытых лекций, посвященных практикам перформативности в русском авангарде. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

«Цикл открытых лекций „Авангард в действии. Практики перформанса“ посвящен истории и междисциплинарной природе перформанса, начиная с первых футуристических акций начала XX века до его современных форм. На встречах с ведущими специалистами по русскому и международному авангарду предлагается не только узнать истоки перформанса, но и детально рассмотреть сферы распространения этого художественного явления в современной культуре», — уточнили организаторы цикла.

Лекцию «Протоперформанс в футуризме и дадаизме», запланированную на 28 сентября, прочитает Екатерина Лазарева. 5 октября состоится лекция Константина Дудакова-Кашуро «Перформативность звука: шумовые оркестры 20-х годов», а 19 октября выступит Ирина Сироткина с темой «Физический театр авангарда: биомеханика, эксцентрика, словопластика».

Все лекции будут начинаться в 19:30. Вход на них будет свободным, по предварительной регистрации на сайте музея.

