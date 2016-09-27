В Москве 2 октября пройдет ежегодный благотворительный забег на дистанцию 5 275 метров — ожидается, что в акции, которая стартует на Площади промышленности ВДНХ, примут участие около 4 тысяч человек. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

«Целью забега станет сбор средств, которые будут направлены на реализацию программ фондов „Линия жизни“ и „Дорога вместе“. Поэтому в качестве оптимальной была выбрана дистанция 1/8 классического марафона — 5 275 метров. Кроме того, забег пройдет еще на трех дистанциях: „Детский старт“ (до 6 лет) — 300 метров, „Забег на 1 000 метров“ (7–13 лет), а также „Забег на 10 550 метров“ (от 14 лет)», — говорится в анонсе благотворительной акции.

Маршрут забега будет проходить по Площади промышленности, Мичуринскому саду, Запрудной территории, а также по кольцевой дороге ВДНХ. Три победителя на каждой дистанции получат комплекты медалей и другие памятные призы. Кроме того, награды предусмотрены в номинациях «Самый взрослый участник», «Самый креативный костюм», «Самая большая команда» и «Самый социально активный гость забега». Организаторы также обещают, что сразу после финиша участников угостят горячим обедом и травяным чаем.

Для того чтобы стать участником благотворительного забега, нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и внести пожертвование в размере 1 300 рублей за дистанцию 5 275 или 10 550 метров для взрослых (от 14 лет) или 500 рублей за дистанцию один километр для детей (от 7 до 13 лет). Также не сайте можно ознакомиться с более подробной информацией об акции.