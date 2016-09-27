Старейшее трамвайное депо Москвы, которое находится на улице Нижняя Масловка в Беговом районе, выставили на электронные торги. Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

В комплекс депо входит шесть построек конца XIX — начала XX века. Общая площадь объекта составляет 2,9 тысячи квадратных метров. «Будущему собственнику предстоит взять на себя обязательство по восстановлению и сохранению объекта культурного наследия», — говорится в сообщении департамента.

Аукцион пройдет 2 ноября. Стартовая стоимость лота — 97 миллионов рублей.

В одном из строений комплекса в конце XIX века располагалось Бутырское депо, откуда вышел первый в Москве электрический трамвай. Изначально депо называлось Бутырским парком конно-железных дорог Бельгийского общества. В 1898—1899 годах парк реконструировали. Помимо непосредственно депо, здесь построили жилой дом с квартирами для инженера и его помощников, а также казармы для вагоновожатых.