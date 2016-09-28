На территории ВДНХ состоялась церемония открытия центра информационных технологий «Умный город». Об этом сообщает информагентство «Москва».

На открытии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что «в жизнь современного города плотно вошли социальные сети и интернет-площадки, став частью управления городской средой».

«Трудно было себе представить, что можно пообщаться в Twitter с мэром, узнать от него непосредственно первые новости и высказать ему все, что о нем думаете, и вам за это ничего не будет. Практически любой вопрос можно обсудить на краудсорсинге или проголосовать на „Активном гражданине“, начиная от установки памятника Владимиру и заканчивая покосом травы», — добавил Собянин.

Центр «Умный город» располагается в новом павильоне площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Функционально павильон разделен на три зоны: выставочное пространство, образовательный центр и кинозал, а также деловой центр. На момент открытия на выставке представлено более 50 экспонатов, моделей и систем, среди которых, в частности, значится карта развития бесплатной городской сети Wi-Fi, первая очередь которой из 200 точек доступа была запущена ко Дню города. Кроме того, в центре выставлена интерактивная карта инфраструктуры районов города и работает пункт сбора подержанной цифровой техники «Доброе дело». Также там будут проходить занятия и семинары для взрослых и детей.

Отмечается, что компании и стартапы будут бесплатно получать помещения для проведения мероприятий, связанных с новыми технологиями. В центре планируют создать шоу-рум, где команды разработчиков смогут представлять прототипы своих устройств или программы для потенциальных разработчиков и инвесторов.