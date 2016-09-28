В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в марте 2017 года откроется выставка послевоенного искусства 1945–1968 годов. Об этом сообщила директор музея Марина Лошак, передает РИА «Новости».

«Это будет выставка, которая посвящена очень важному периоду в европейской истории XX века и которая мне кажется чрезвычайно актуальной сейчас. Она посвящена временному промежутку между 1945 и 1968 годами, когда европейское интеллектуальное общество, художественный мир Европы пытался отрефлексировать и выразить в искусстве все то, что произошло до этого, найти новые пути», — рассказала Лошак.

Она также уточнила, что работой над проектом Пушкинский музей занимался в течение трех последних лет совместно с бельгийским музеем «Бозар», где аналогичную выставку уже запустили. В московской экспозиции соберут предметы искусства с нескольких выставочных площадок мира: среди работ, готовящихся к показу, значатся произведения Пабло Пикассо, Владимира Татлина, Герхарда Рихтера и Фернана Леже.