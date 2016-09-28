Зимой на крыше башни «Око» на территории столичного делового центра «Москва-Сити» будет открыт каток, относящийся к расположенному здесь же ресторану «354». Об этом рассказал заместитель генерального управляющего ресторана Глеб Марач, передает РИА «Новости».

«В этом году каток мы откроем, скорее всего, в декабре. Дедлайн у нас 1 декабря», — уточнил Марач, добавив, что площадь катка составит примерно 700–800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на территории «Москва-Сити» появился кинотеатр-лекторий под открытым небом. Он располагается между башнями «Империя» и «Эволюция». Площадка представляет собой открытую зону со сценой, киноэкраном под навесом и деревянными лавочками с 20 розетками для подзарядки гаджетов. Кроме того, там работает бесплатная сеть Wi-Fi.

