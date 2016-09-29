До конца 2016 года кинофонд столицы пополнят около 200 документальных фильмов о развитии города — в частности, в число новинок войдут видеоматериалы о строительстве делового центра «Москва-Сити» и новых станций метро, а также ленты о благоустройстве набережных Москвы-реки, транспортных магистралей и промзон. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Отмечается, что в перспективе все материалы станут частью образовательных лекций о городе, которые проходят по будням в архитектурно-строительном центре «Дом на Брестской».

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, кинофонд столицы создается уже 16 лет. За это время было отснято около 2 тысяч видеоматериалов. Так, власти города собрали архив об изменениях территории «Зарядья» от времен сноса гостиницы «Россия» до современного этапа создания ландшафтного парка.

Все подготовленные материалы передаются на хранение в государственное бюджетное учреждение «Центральный государственный архив города Москвы». Уточняется, что в будущем воспользоваться архивом смогут не только специалисты, но и все желающие.