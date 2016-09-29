Московские власти утвердили план реконструкции здания кинотеатра «Спутник». Реконструкция будет идти в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово», сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В проект организации подземного пространства ТПУ «Лефортово» входит жилой комплекс с детским садом и подземным паркингом. Участок ограничен Введенским кладбищем, сквером у кинотеатра «Спутник», а также улицами Солдатской и Наличной и Проектируемым проездом № 1329. Площадь территории по проекту планировки ТПУ составляет 8,75 гектара.

До 2020 года в Москве планируется построить 271 ТПУ. Более 100 из них будут плоскостными (в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро), 169 — капитальными.