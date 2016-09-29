Компания Realogic запустила первое в России букинговое агентство «Креативная Россия», специализирующееся на актуальных городских мероприятиях. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

«Москвичи теперь смогут посещать свои любимые мероприятия в новых актуальных пространствах и местах, а жители регионов смогут познакомиться с новыми форматами, уже прижившимися в столице», — говорят представители агентства.

Среди мероприятий, которыми будет заниматься «Креативная Россия», — маркеты «Страноведение». Здесь собираются представители культуры, брендов и гастрономических компаний, связанных с определенной страной. Подобные мероприятия — «День Франции» и «День Италии» — уже проходят на «Флаконе».

Другой формат мероприятий, которые организует новое агентство, — это презентации формата pecha kucha, где можно представить свои проекты, поделиться опытом и найти единомышленников, партнеров и друзей. Также агентство продолжит делать серию утренних вечеринок «Утренник», маркеты еды и другие мероприятия.

Компания Realogic занималась созданием дизайн-завода «Флакон», корабля «Брюсов», творческого комьюнити «Деревня» и нового кластера «Хлебозавод».