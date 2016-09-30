Для московских предпринимателей с 1 октября упростят процедуру подачи запроса на согласование дизайна вывесок. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

На столичном портале госуслуг поменяют форму подачи заявления: теперь для каждого случая можно будет выбрать список документов и уточнить категорию заявителя. Кроме того, интерактивную форму запроса приведут к единому стандарту интерфейса портала.

Уточняется, что предпринимателям будет предложено семь целей подачи заявки в зависимости от вида информационной конструкции и объекта, на котором появится вывеска. Из них можно будет выбрать конкретный вариант, среди которых — размещение вывески на торговом центре, обустройство отдельно стоящей вывески или установка вывески на крыше здания. При этом интерактивная форма заявки сама проинформирует пользователя о том, какие именно документы необходимо приложить в каждом случае.

Вместе с тем был сокращен и сам список бумаг, которые должен предоставить заявитель. Так, документ, подтверждающий год постройки здания, будет предоставляться органом исполнительной власти. Кроме того, на сайте был конкретизирован перечень возможных причин для отказа в получении госуслуги.