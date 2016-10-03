Фонд «Общественное мнение» при участии КБ «Стрелка» провел опрос о том, как москвичи проводят свободное время и каким образом они используют для отдыха городские общественные пространства. Об этом The Village рассказали в пресс-службе КБ «Стрелка».

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство жителей Москвы, а именно 40 %, предпочитают в свободное время гулять. Самый непопулярный ответ — «смотрю телевизор» — его выбрали 11 %. Также ФОМ поинтересовался в ходе исследования, где предпочитают отдыхать москвичи: только 8 % респондентов из числа тех, кто тратит свободное время на прогулки, ездит в центр. «Самым распространенным местом отдыха в городской черте оказались парки: 52 % (среди молодежи 78 %) бывают в городских парках не реже, чем несколько раз в месяц», — говорится в исследовании. Что касается популярности парка, то москвичи чаще всего гуляют в парке Горького (8 %), на втором месте —«Сокольники» (6 %), третье место делят «Царицыно» и Измайловский парк (по 5 %).

В телефонном опросе для исследования ФОМ приняли участие 4 тысячи москвичей в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9 %.