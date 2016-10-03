Rambler&Co запустил проект Indicator.ru — информационно-сервисный проект о науке. Об этом The Village рассказали в пресс-службе Rambler&Co.

В Indicator.ru будут ежедневно появляться материалы, посвященные последним новостям науки в России и мире, а также лекции и интервью ученых. «Существенная часть научно-популярных новостей будет основана на открытиях российских ученых, опубликованных в мировых научных журналах. Таким образом, уже с самого старта проект Indicator.ru будет сообщать о последних достижениях ученых из разных научных организаций России», — прокомментировал руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Николай Подорванюк.

Отличие Indicator.ru от других научно-популярных СМИ в том, что он будет уделять больше внимания вопросам взаимодействия науки и бизнеса в России, поясняют представители проекта.

«Мы запустили базовую версию проекта и планируем постоянно развиваться: к концу 2016 года у него появится англоязычная версия, а в 2017 году – система регистрации пользователей, которая позволит участникам общаться между собой, настраивать вид сайта под свои интересы», — прокомментировал заместитель исполнительного директора по медиа Rambler&Сo Сергей Яковлев.