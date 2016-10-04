Власти Москвы продлят эксперимент по выдаче нуждающимся электронных социальных сертификатов на приобретение необходимых для жизни товаров. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление предусматривает продолжение в 2017 году эксперимента по предоставлению нуждающимся москвичам товаров и услуг с использованием электронного социального сертификата», — заявил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, отметив, «что электронный сертификат заменяет обеспечение в натуральной форме и позволяет горожанам самостоятельно выбирать и приобретать необходимые им товары, а также освобождает органы социальной защиты от несвойственных им функций доставки, хранения и выдачи товаров».

Также Петросян напомнил, что в начале программы сертификаты выдавались на продукты питания, а затем их действие распространили и на другие товары и услуги. По его словам, в 2016 году было реализовано почти 15 тысяч «вещевых» сертификатов, более 202 тысяч «продуктовых» и 17 тысяч сертификатов на технические средства реабилитации. В 2017 году власти планируют выдать более 37,2 тысячи «вещевых» сертификатов семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, более 9,2 тысячи сертификатов на получение технических средств реабилитации и 350 сертификатов наркозависимым людям.

В феврале 2016 года сообщалось, что власти Москвы выдадут нуждающимся московским семьям электронные сертификаты на 2 тысячи рублей для покупки детских товаров. Эксперимент проходил с 1 марта по 31 декабря 2016 года. Купить товары для детей можно было в магазинах розничной торговли, где принимаются социальные карты.